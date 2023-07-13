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РЭЦ помог компаниям провести встречи с потенциалом более $59 млн - РИА Новости, 14.07.2023
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18:41 13.07.2023 (обновлено: 09:49 14.07.2023)
https://ria.ru/20230713/rets-1884121499.html
РЭЦ помог компаниям провести встречи с потенциалом более $59 млн
РЭЦ помог компаниям провести встречи с потенциалом более $59 млн - РИА Новости, 14.07.2023
РЭЦ помог компаниям провести встречи с потенциалом более $59 млн
Российские компании при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) провели на выставке "Иннопром" порядка 330 встреч, общий экспортный... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-13T18:41
2023-07-14T09:49
экономика
российский экспортный центр (рэц)
иннопром
вероника никишина
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские компании при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) провели на выставке "Иннопром" порядка 330 встреч, общий экспортный потенциал проведенных переговоров и подписанных соглашений оценивается в 59 миллионов долларов, говорится в сообщении РЭЦ.Там уточнили, что Российский экспортный центр в рамках выставки "Иннопром", которая проходила 10-13 июля в Екатеринбурге, организовал национальную экспозицию Made in Russia. "За четыре дня работы экспозиции Made in Russia компании при поддержке РЭЦ провели более 330 деловых встреч с иностранными компаниями из Казахстана, Киргизии, Индии, Армении, Узбекистана, Белоруссии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и Китая. Общий экспортный потенциал проведенных переговоров и подписанных соглашений оценивается в 59 миллионов долларов", - рассказали в РЭЦ.Отмечается, что важным результатом работы национальной экспозиции Made in Russia на выставке стало подписание ряда меморандумов и соглашений о сотрудничестве между российскими компаниями и зарубежными партнерами. "В этом году "Иннопром" стал для нас еще более масштабным и ярким событием, чем в прошлом. Мы превысили все показатели: и площадь стенда, и количество поддержанных компаний-участниц, и число проведенных переговоров", – рассказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина."Нашим компаниям удалось наладить контакты с потенциальными партнерами из дружественных стран, некоторые уже на стенде Made in Russia подписали соглашения о сотрудничестве. Уверена, связи, которые нам удалось установить на "Иннопром", в будущем перерастут во взаимовыгодные контракты и экспортные проекты", - добавила она.В РЭЦ отметили, что в выставочной зоне "Иннопрома" площадью 1,1 тысячи квадратных метров 55 российских компаний продемонстрировали свои достижения в областях от автомобилестроения и логистики до сферы IT. В первый день работы выставки экспозицию Made in Russia посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он протестировал "Интерактивный информационный дашборд" - разработку РЭЦ, которая в удобном формате показывает график деловых встреч участников экспозиции Made in Russia.Также на стенде были продемонстрированы новейшая разработка переносного подавителя сотового сигнала и дронов, универсальный лазерный хирургический аппарат для силовой терапии и хирургии, автоматический измеритель весогабаритных характеристик с опцией 3D-скан. Точкой притяжения на выставке стал премьерный образец крупногабаритной техники - арктический автобус, разработанный для перевозки пассажиров при низких температурах до -50 градусов.Во второй день выставки прошла сессия "Экспорт продукции Made in Russia в КНР. Лучшие практики. Семинар по торгово-экономическому сотрудничеству Китая – Россия". Круглый стол был организован РЭЦ совместно с китайской провинцией Ляонин в рамках российско-китайского ЭКСПО. В круглом столе приняли участие представители бизнеса и профильных ведомств. С приветственным словом выступили замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, замгубернатора провинции Ляонин Цзинь Говэй, торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. По итогам сессии участники отметили колоссальный потенциал углубления промышленной кооперации между Россией и Китаем.В РЭЦ рассказали, что эмиратская делегация во главе с заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омаром Аль Сувейди дважды посетила коллективный стенд Made in Russia. В составе делегации были руководители компаний ADNOC, Dubai Industrial City и Emirates Steel. В третий день экспозицию посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.На выставке Российский экспортный центр также подписал ряд соглашений: с Белорусской торгово-промышленной палатой, компанией "Белаз", китайским портом Цзиньчжоу, а также компанией YallaHub из ОАЭ.
https://ria.ru/20230427/potentsial-1868213616.html
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экономика, российский экспортный центр (рэц), иннопром, вероника никишина
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Иннопром, Вероника Никишина

РЭЦ помог компаниям провести встречи с потенциалом более $59 млн

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге
Стенд Российского экспортного центра на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские компании при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) провели на выставке "Иннопром" порядка 330 встреч, общий экспортный потенциал проведенных переговоров и подписанных соглашений оценивается в 59 миллионов долларов, говорится в сообщении РЭЦ.
Там уточнили, что Российский экспортный центр в рамках выставки "Иннопром", которая проходила 10-13 июля в Екатеринбурге, организовал национальную экспозицию Made in Russia. "За четыре дня работы экспозиции Made in Russia компании при поддержке РЭЦ провели более 330 деловых встреч с иностранными компаниями из Казахстана, Киргизии, Индии, Армении, Узбекистана, Белоруссии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и Китая. Общий экспортный потенциал проведенных переговоров и подписанных соглашений оценивается в 59 миллионов долларов", - рассказали в РЭЦ.
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27 апреля, 17:10
Отмечается, что важным результатом работы национальной экспозиции Made in Russia на выставке стало подписание ряда меморандумов и соглашений о сотрудничестве между российскими компаниями и зарубежными партнерами. "В этом году "Иннопром" стал для нас еще более масштабным и ярким событием, чем в прошлом. Мы превысили все показатели: и площадь стенда, и количество поддержанных компаний-участниц, и число проведенных переговоров", – рассказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
"Нашим компаниям удалось наладить контакты с потенциальными партнерами из дружественных стран, некоторые уже на стенде Made in Russia подписали соглашения о сотрудничестве. Уверена, связи, которые нам удалось установить на "Иннопром", в будущем перерастут во взаимовыгодные контракты и экспортные проекты", - добавила она.
В РЭЦ отметили, что в выставочной зоне "Иннопрома" площадью 1,1 тысячи квадратных метров 55 российских компаний продемонстрировали свои достижения в областях от автомобилестроения и логистики до сферы IT. В первый день работы выставки экспозицию Made in Russia посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он протестировал "Интерактивный информационный дашборд" - разработку РЭЦ, которая в удобном формате показывает график деловых встреч участников экспозиции Made in Russia.
Также на стенде были продемонстрированы новейшая разработка переносного подавителя сотового сигнала и дронов, универсальный лазерный хирургический аппарат для силовой терапии и хирургии, автоматический измеритель весогабаритных характеристик с опцией 3D-скан. Точкой притяжения на выставке стал премьерный образец крупногабаритной техники - арктический автобус, разработанный для перевозки пассажиров при низких температурах до -50 градусов.
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Во второй день выставки прошла сессия "Экспорт продукции Made in Russia в КНР. Лучшие практики. Семинар по торгово-экономическому сотрудничеству Китая – Россия". Круглый стол был организован РЭЦ совместно с китайской провинцией Ляонин в рамках российско-китайского ЭКСПО. В круглом столе приняли участие представители бизнеса и профильных ведомств. С приветственным словом выступили замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, замгубернатора провинции Ляонин Цзинь Говэй, торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. По итогам сессии участники отметили колоссальный потенциал углубления промышленной кооперации между Россией и Китаем.
В РЭЦ рассказали, что эмиратская делегация во главе с заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омаром Аль Сувейди дважды посетила коллективный стенд Made in Russia. В составе делегации были руководители компаний ADNOC, Dubai Industrial City и Emirates Steel. В третий день экспозицию посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
На выставке Российский экспортный центр также подписал ряд соглашений: с Белорусской торгово-промышленной палатой, компанией "Белаз", китайским портом Цзиньчжоу, а также компанией YallaHub из ОАЭ.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ИннопромВероника Никишина
 
 
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