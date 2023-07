https://ria.ru/20230713/rets-1884121499.html

РЭЦ помог компаниям провести встречи с потенциалом более $59 млн

РЭЦ помог компаниям провести встречи с потенциалом более $59 млн

РЭЦ помог компаниям провести встречи с потенциалом более $59 млн

Российские компании при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) провели на выставке "Иннопром" порядка 330 встреч, общий экспортный...

2023-07-13T18:41

2023-07-13T18:41

2023-07-14T09:49

экономика

российский экспортный центр (рэц)

иннопром

вероника никишина

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские компании при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) провели на выставке "Иннопром" порядка 330 встреч, общий экспортный потенциал проведенных переговоров и подписанных соглашений оценивается в 59 миллионов долларов, говорится в сообщении РЭЦ.Там уточнили, что Российский экспортный центр в рамках выставки "Иннопром", которая проходила 10-13 июля в Екатеринбурге, организовал национальную экспозицию Made in Russia. "За четыре дня работы экспозиции Made in Russia компании при поддержке РЭЦ провели более 330 деловых встреч с иностранными компаниями из Казахстана, Киргизии, Индии, Армении, Узбекистана, Белоруссии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и Китая. Общий экспортный потенциал проведенных переговоров и подписанных соглашений оценивается в 59 миллионов долларов", - рассказали в РЭЦ.Отмечается, что важным результатом работы национальной экспозиции Made in Russia на выставке стало подписание ряда меморандумов и соглашений о сотрудничестве между российскими компаниями и зарубежными партнерами. "В этом году "Иннопром" стал для нас еще более масштабным и ярким событием, чем в прошлом. Мы превысили все показатели: и площадь стенда, и количество поддержанных компаний-участниц, и число проведенных переговоров", – рассказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина."Нашим компаниям удалось наладить контакты с потенциальными партнерами из дружественных стран, некоторые уже на стенде Made in Russia подписали соглашения о сотрудничестве. Уверена, связи, которые нам удалось установить на "Иннопром", в будущем перерастут во взаимовыгодные контракты и экспортные проекты", - добавила она.В РЭЦ отметили, что в выставочной зоне "Иннопрома" площадью 1,1 тысячи квадратных метров 55 российских компаний продемонстрировали свои достижения в областях от автомобилестроения и логистики до сферы IT. В первый день работы выставки экспозицию Made in Russia посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он протестировал "Интерактивный информационный дашборд" - разработку РЭЦ, которая в удобном формате показывает график деловых встреч участников экспозиции Made in Russia.Также на стенде были продемонстрированы новейшая разработка переносного подавителя сотового сигнала и дронов, универсальный лазерный хирургический аппарат для силовой терапии и хирургии, автоматический измеритель весогабаритных характеристик с опцией 3D-скан. Точкой притяжения на выставке стал премьерный образец крупногабаритной техники - арктический автобус, разработанный для перевозки пассажиров при низких температурах до -50 градусов.Во второй день выставки прошла сессия "Экспорт продукции Made in Russia в КНР. Лучшие практики. Семинар по торгово-экономическому сотрудничеству Китая – Россия". Круглый стол был организован РЭЦ совместно с китайской провинцией Ляонин в рамках российско-китайского ЭКСПО. В круглом столе приняли участие представители бизнеса и профильных ведомств. С приветственным словом выступили замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, замгубернатора провинции Ляонин Цзинь Говэй, торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. По итогам сессии участники отметили колоссальный потенциал углубления промышленной кооперации между Россией и Китаем.В РЭЦ рассказали, что эмиратская делегация во главе с заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омаром Аль Сувейди дважды посетила коллективный стенд Made in Russia. В составе делегации были руководители компаний ADNOC, Dubai Industrial City и Emirates Steel. В третий день экспозицию посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.На выставке Российский экспортный центр также подписал ряд соглашений: с Белорусской торгово-промышленной палатой, компанией "Белаз", китайским портом Цзиньчжоу, а также компанией YallaHub из ОАЭ.

2023

