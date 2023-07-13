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Эксперты назвали лучшие и худшие страны для переезда и удаленной работы - РИА Новости, 13.07.2023
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Туризм
 
05:52 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/relokatsiya-1883843382.html
Эксперты назвали лучшие и худшие страны для переезда и удаленной работы
Эксперты назвали лучшие и худшие страны для переезда и удаленной работы - РИА Новости, 13.07.2023
Эксперты назвали лучшие и худшие страны для переезда и удаленной работы
Эксперты составили список лучших и худших стран для переезда в 2023 году, сообщает Expat Insider. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:52
2023-07-13T05:52
туризм
новости - туризм
мексика
испания
панама
туризм
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Эксперты составили список лучших и худших стран для переезда в 2023 году, сообщает Expat Insider. Для составления этого рейтинга были опрошены экспаты со всего мира. Эксперты в основном оценивали условия для адаптации и работы за границей, а также доступность досуга и развлечений.В тройку лучших стран попали: Мексика, Испания, Панама. За ними следуют Малайзия, Тайвань, Таиланд, Коста-Рика, Филиппины. Замыкают десятку Бахрейн и Португалия.Cреди худших государств для релокации – Кувейт, Норвегия, Турция, Южная Корея и Германия.
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мексика
испания
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новости - туризм, мексика, испания, панама, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Мексика, Испания, Панама, Туризм
Эксперты назвали лучшие и худшие страны для переезда и удаленной работы

Мексика, Испания и Панама вошли в список лучших стран для релокации и удаленной работы

© Depositphotos.com / samwordley@gmail.comПожилая пара на площади Пласа-Майор в Мадриде
Пожилая пара на площади Пласа-Майор в Мадриде - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Depositphotos.com / samwordley@gmail.com
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Эксперты составили список лучших и худших стран для переезда в 2023 году, сообщает Expat Insider.
Для составления этого рейтинга были опрошены экспаты со всего мира. Эксперты в основном оценивали условия для адаптации и работы за границей, а также доступность досуга и развлечений.
В тройку лучших стран попали: Мексика, Испания, Панама. За ними следуют Малайзия, Тайвань, Таиланд, Коста-Рика, Филиппины. Замыкают десятку Бахрейн и Португалия.
Cреди худших государств для релокации – Кувейт, Норвегия, Турция, Южная Корея и Германия.
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