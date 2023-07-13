https://ria.ru/20230713/relokatsiya-1883843382.html

Эксперты назвали лучшие и худшие страны для переезда и удаленной работы

Эксперты назвали лучшие и худшие страны для переезда и удаленной работы - РИА Новости, 13.07.2023

Эксперты назвали лучшие и худшие страны для переезда и удаленной работы

Эксперты составили список лучших и худших стран для переезда в 2023 году, сообщает Expat Insider. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T05:52

2023-07-13T05:52

2023-07-13T05:52

туризм

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мексика

испания

панама

туризм

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Эксперты составили список лучших и худших стран для переезда в 2023 году, сообщает Expat Insider. Для составления этого рейтинга были опрошены экспаты со всего мира. Эксперты в основном оценивали условия для адаптации и работы за границей, а также доступность досуга и развлечений.В тройку лучших стран попали: Мексика, Испания, Панама. За ними следуют Малайзия, Тайвань, Таиланд, Коста-Рика, Филиппины. Замыкают десятку Бахрейн и Португалия.Cреди худших государств для релокации – Кувейт, Норвегия, Турция, Южная Корея и Германия.

https://ria.ru/20230712/turist-1883538241.html

мексика

испания

панама

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новости - туризм, мексика, испания, панама, туризм