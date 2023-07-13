https://ria.ru/20230713/reestr-1883921284.html

В России запустят реестр лицензий на производство табачной продукции

В России запустят реестр лицензий на производство табачной продукции - РИА Новости, 13.07.2023

В России запустят реестр лицензий на производство табачной продукции

Электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции начнет действовать с 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:32

2023-07-13T11:32

2023-07-13T11:45

россия

правительство рф

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции начнет действовать с 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства РФ."С 1 сентября 2023 года в России начнет действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Постановление, утверждающее правила его ведения, подписано", - говорится в сообщении.Предполагается, что запуск такого реестра поможет сократить объем нелегального производства сигарет и другой никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов.Реестр создается на базе единой цифровой платформы "Гостех". Он будет содержать информацию о выданных, приостановленных и аннулированных лицензиях. Контролирующие органы смогут оперативно проверять статус лицензий.Постановление принято правительством для реализации принятого в июне закона о введении в России госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка.Закон предусматривает специализированный госконтроль в этой сфере. В частности, производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, а также закупка для реализации в магазинах беспошлинной торговли отнесены к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года.

https://ria.ru/20230712/nalivayki-1883783256.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, правительство рф