https://ria.ru/20230713/putevki-1883919373.html

Более 10 тысяч льготников Подмосковья получили путевки в санатории

Более 10 тысяч льготников Подмосковья получили путевки в санатории - РИА Новости, 13.07.2023

Более 10 тысяч льготников Подмосковья получили путевки в санатории

Свыше десяти тысяч жителей льготных категорий Московской области получили бесплатные путевки в санатории, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:53

2023-07-13T11:53

2023-07-13T11:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

отдых в россии

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Свыше десяти тысяч жителей льготных категорий Московской области получили бесплатные путевки в санатории, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. "С начала года уже свыше 10 тысяч жителей льготных категорий обеспечены бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение. Это как федеральные, так и региональные льготники. Всего в этом году в санаториях средней полосы России, Краснодарского края и Крыма отдохнут более 30 тысяч жителей", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной. По информации пресс-службы, путевку в санаторий предоставляют по медицинским показаниям. Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет от 18 до 24 дней, в зависимости от заболевания и назначения врача. В пресс-службе добавили, что оформление путевки на санаторно-курортное лечение возможно онлайн, не выходя из дома. К заявлению не требуется прикреплять медсправку, вся необходимая информация поступает из медицинских организаций региона автоматически. На подмосковном портале госуслуг можно подать заявление на обеспечение бесплатной путевкой в санаторий.

https://ria.ru/20230712/podmoskove-1883764959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), отдых в россии