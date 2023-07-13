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Более 10 тысяч льготников Подмосковья получили путевки в санатории
Более 10 тысяч льготников Подмосковья получили путевки в санатории - РИА Новости, 13.07.2023
Более 10 тысяч льготников Подмосковья получили путевки в санатории
Свыше десяти тысяч жителей льготных категорий Московской области получили бесплатные путевки в санатории, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:53
2023-07-13T11:53
2023-07-13T11:53
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Свыше десяти тысяч жителей льготных категорий Московской области получили бесплатные путевки в санатории, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. "С начала года уже свыше 10 тысяч жителей льготных категорий обеспечены бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение. Это как федеральные, так и региональные льготники. Всего в этом году в санаториях средней полосы России, Краснодарского края и Крыма отдохнут более 30 тысяч жителей", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной. По информации пресс-службы, путевку в санаторий предоставляют по медицинским показаниям. Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет от 18 до 24 дней, в зависимости от заболевания и назначения врача. В пресс-службе добавили, что оформление путевки на санаторно-курортное лечение возможно онлайн, не выходя из дома. К заявлению не требуется прикреплять медсправку, вся необходимая информация поступает из медицинских организаций региона автоматически. На подмосковном портале госуслуг можно подать заявление на обеспечение бесплатной путевкой в санаторий.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), отдых в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), отдых в России
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Свыше десяти тысяч жителей льготных категорий Московской области получили бесплатные путевки в санатории, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
"С начала года уже свыше 10 тысяч жителей льготных категорий обеспечены бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение. Это как федеральные, так и региональные льготники. Всего в этом году в санаториях средней полосы России
, Краснодарского края
и Крыма отдохнут более 30 тысяч жителей", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.
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По информации пресс-службы, путевку в санаторий предоставляют по медицинским показаниям. Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет от 18 до 24 дней, в зависимости от заболевания и назначения врача.
В пресс-службе добавили, что оформление путевки на санаторно-курортное лечение возможно онлайн, не выходя из дома. К заявлению не требуется прикреплять медсправку, вся необходимая информация поступает из медицинских организаций региона автоматически. На подмосковном портале госуслуг можно подать заявление на обеспечение бесплатной путевкой в санаторий.