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Более 10 тысяч льготников Подмосковья получили путевки в санатории - РИА Новости, 13.07.2023
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Новости Подмосковья
 
11:53 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/putevki-1883919373.html
Более 10 тысяч льготников Подмосковья получили путевки в санатории
Более 10 тысяч льготников Подмосковья получили путевки в санатории - РИА Новости, 13.07.2023
Более 10 тысяч льготников Подмосковья получили путевки в санатории
Свыше десяти тысяч жителей льготных категорий Московской области получили бесплатные путевки в санатории, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:53
2023-07-13T11:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
отдых в россии
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Свыше десяти тысяч жителей льготных категорий Московской области получили бесплатные путевки в санатории, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. "С начала года уже свыше 10 тысяч жителей льготных категорий обеспечены бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение. Это как федеральные, так и региональные льготники. Всего в этом году в санаториях средней полосы России, Краснодарского края и Крыма отдохнут более 30 тысяч жителей", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной. По информации пресс-службы, путевку в санаторий предоставляют по медицинским показаниям. Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет от 18 до 24 дней, в зависимости от заболевания и назначения врача. В пресс-службе добавили, что оформление путевки на санаторно-курортное лечение возможно онлайн, не выходя из дома. К заявлению не требуется прикреплять медсправку, вся необходимая информация поступает из медицинских организаций региона автоматически. На подмосковном портале госуслуг можно подать заявление на обеспечение бесплатной путевкой в санаторий.
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московская область (подмосковье), отдых в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), отдых в России

Более 10 тысяч льготников Подмосковья получили путевки в санатории

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОтдыхающие на занятиях водной аэробикой в бассейне санатория "Ай-Петри" в Крыму
Отдыхающие на занятиях водной аэробикой в бассейне санатория Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на занятиях водной аэробикой в бассейне санатория "Ай-Петри" в Крыму
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Свыше десяти тысяч жителей льготных категорий Московской области получили бесплатные путевки в санатории, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
"С начала года уже свыше 10 тысяч жителей льготных категорий обеспечены бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение. Это как федеральные, так и региональные льготники. Всего в этом году в санаториях средней полосы России, Краснодарского края и Крыма отдохнут более 30 тысяч жителей", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.
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По информации пресс-службы, путевку в санаторий предоставляют по медицинским показаниям. Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет от 18 до 24 дней, в зависимости от заболевания и назначения врача.
В пресс-службе добавили, что оформление путевки на санаторно-курортное лечение возможно онлайн, не выходя из дома. К заявлению не требуется прикреплять медсправку, вся необходимая информация поступает из медицинских организаций региона автоматически. На подмосковном портале госуслуг можно подать заявление на обеспечение бесплатной путевкой в санаторий.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)отдых в России
 
 
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