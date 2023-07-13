Эксперты назвали страны, гости из которых смогут получить "карту туриста"
Эксперты назвали страны, гости из которых смогут получить в России "карту туриста"
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, что лишь граждане дружественных стран смогут пользоваться "картой туриста" в России, сообщает АТОР.
Закон, позволяющий иностранцам удаленно открывать счет и получать карту российского банка, вступит в силу 20 июля – через десять дней после публикации, отмечают эксперты. Он призван упростить пребывание в России зарубежных туристов, которые сейчас не могут использовать в РФ "пластик" Visa и Mastercard иностранных банков. Но воспользоваться новыми возможностями получится не у всех и не сразу.
Дело в том, что по новым правилам иностранец может в уполномоченном банке в своей стране пройти идентификацию личности. Эти данные кредитная организация должна передать российским партнерам, которые откроют туристу карту "Мир". Получить ее можно будет, прибыв в РФ.
Пока правительство и ЦБ России не определили список уполномоченных банков ни внутри страны, ни за границей. К тому же, эксперты АТОР говорят, что карты "Мир" будут доступны только гостям из дружественных государств.
Есть еще несколько нюансов. Например, идентифицировать пользователя иностранный банк может только в том случае, если гражданин уже является его клиентом. Туристу придется открыть счет в нужной финансовой организации, чтобы воспользоваться новацией. Окончательная стоимость и сроки получения карты "Мир" пока не определены.
Неясно, сколько денег может положить иностранец на банковскую карту в РФ. Если он зачислит на счет более 50 тысяч рублей (около 500 долларов) из-за границы, операции по счету должны будут контролироваться Росфинмониторингом. Эксперты затрудняются описать всю процедуру, включая время на нее.
Иностранный турист сможет пополнять карту "Мир", приехав в РФ. Но это означает, что ему придется везти с собой наличные. Тогда непонятно, зачем нужна карта, рассуждают эксперты. Возможно, для оплаты онлайн-услуг внутри страны.