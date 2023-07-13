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Эксперты назвали страны, гости из которых смогут получить "карту туриста" - РИА Новости, 13.07.2023
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Туризм
 
16:54 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/puteshestviya-1883940250.html
Эксперты назвали страны, гости из которых смогут получить "карту туриста"
Эксперты назвали страны, гости из которых смогут получить "карту туриста" - РИА Новости, 13.07.2023
Эксперты назвали страны, гости из которых смогут получить "карту туриста"
Эксперты рассказали, что лишь граждане дружественных стран смогут пользоваться "картой туриста" в России, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:54
2023-07-13T16:54
туризм
новости - туризм
туризм
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
visa, inc.
mastercard, inc.
карта "мир"
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, что лишь граждане дружественных стран смогут пользоваться "картой туриста" в России, сообщает АТОР.Закон, позволяющий иностранцам удаленно открывать счет и получать карту российского банка, вступит в силу 20 июля – через десять дней после публикации, отмечают эксперты. Он призван упростить пребывание в России зарубежных туристов, которые сейчас не могут использовать в РФ "пластик" Visa и Mastercard иностранных банков. Но воспользоваться новыми возможностями получится не у всех и не сразу.Дело в том, что по новым правилам иностранец может в уполномоченном банке в своей стране пройти идентификацию личности. Эти данные кредитная организация должна передать российским партнерам, которые откроют туристу карту "Мир". Получить ее можно будет, прибыв в РФ.Пока правительство и ЦБ России не определили список уполномоченных банков ни внутри страны, ни за границей. К тому же, эксперты АТОР говорят, что карты "Мир" будут доступны только гостям из дружественных государств.Есть еще несколько нюансов. Например, идентифицировать пользователя иностранный банк может только в том случае, если гражданин уже является его клиентом. Туристу придется открыть счет в нужной финансовой организации, чтобы воспользоваться новацией. Окончательная стоимость и сроки получения карты "Мир" пока не определены.Неясно, сколько денег может положить иностранец на банковскую карту в РФ. Если он зачислит на счет более 50 тысяч рублей (около 500 долларов) из-за границы, операции по счету должны будут контролироваться Росфинмониторингом. Эксперты затрудняются описать всю процедуру, включая время на нее.Иностранный турист сможет пополнять карту "Мир", приехав в РФ. Но это означает, что ему придется везти с собой наличные. Тогда непонятно, зачем нужна карта, рассуждают эксперты. Возможно, для оплаты онлайн-услуг внутри страны.
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новости - туризм, туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), visa, inc., mastercard, inc., карта "мир", туристы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Visa, Inc., MasterCard, Inc., Карта "Мир", туристы
Эксперты назвали страны, гости из которых смогут получить "карту туриста"

Эксперты назвали страны, гости из которых смогут получить в России "карту туриста"

© Fotolia / Puchikumo / Klara SГлобус
Глобус - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Fotolia / Puchikumo / Klara S
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, что лишь граждане дружественных стран смогут пользоваться "картой туриста" в России, сообщает АТОР.
Закон, позволяющий иностранцам удаленно открывать счет и получать карту российского банка, вступит в силу 20 июля – через десять дней после публикации, отмечают эксперты. Он призван упростить пребывание в России зарубежных туристов, которые сейчас не могут использовать в РФ "пластик" Visa и Mastercard иностранных банков. Но воспользоваться новыми возможностями получится не у всех и не сразу.
Дело в том, что по новым правилам иностранец может в уполномоченном банке в своей стране пройти идентификацию личности. Эти данные кредитная организация должна передать российским партнерам, которые откроют туристу карту "Мир". Получить ее можно будет, прибыв в РФ.
Пока правительство и ЦБ России не определили список уполномоченных банков ни внутри страны, ни за границей. К тому же, эксперты АТОР говорят, что карты "Мир" будут доступны только гостям из дружественных государств.
Есть еще несколько нюансов. Например, идентифицировать пользователя иностранный банк может только в том случае, если гражданин уже является его клиентом. Туристу придется открыть счет в нужной финансовой организации, чтобы воспользоваться новацией. Окончательная стоимость и сроки получения карты "Мир" пока не определены.
Неясно, сколько денег может положить иностранец на банковскую карту в РФ. Если он зачислит на счет более 50 тысяч рублей (около 500 долларов) из-за границы, операции по счету должны будут контролироваться Росфинмониторингом. Эксперты затрудняются описать всю процедуру, включая время на нее.
Иностранный турист сможет пополнять карту "Мир", приехав в РФ. Но это означает, что ему придется везти с собой наличные. Тогда непонятно, зачем нужна карта, рассуждают эксперты. Возможно, для оплаты онлайн-услуг внутри страны.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Visa, Inc.MasterCard, Inc.Карта "Мир"туристы
 
 
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