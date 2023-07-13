https://ria.ru/20230713/puteshestviya-1883940250.html

Эксперты назвали страны, гости из которых смогут получить "карту туриста"

Эксперты назвали страны, гости из которых смогут получить "карту туриста" - РИА Новости, 13.07.2023

Эксперты назвали страны, гости из которых смогут получить "карту туриста"

Эксперты рассказали, что лишь граждане дружественных стран смогут пользоваться "картой туриста" в России, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:54

2023-07-13T16:54

2023-07-13T16:54

туризм

новости - туризм

туризм

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

visa, inc.

mastercard, inc.

карта "мир"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94414/00/944140054_0:169:2809:1749_1920x0_80_0_0_6f68ff4cf5c5980c061d41dae8412751.jpg

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, что лишь граждане дружественных стран смогут пользоваться "картой туриста" в России, сообщает АТОР.Закон, позволяющий иностранцам удаленно открывать счет и получать карту российского банка, вступит в силу 20 июля – через десять дней после публикации, отмечают эксперты. Он призван упростить пребывание в России зарубежных туристов, которые сейчас не могут использовать в РФ "пластик" Visa и Mastercard иностранных банков. Но воспользоваться новыми возможностями получится не у всех и не сразу.Дело в том, что по новым правилам иностранец может в уполномоченном банке в своей стране пройти идентификацию личности. Эти данные кредитная организация должна передать российским партнерам, которые откроют туристу карту "Мир". Получить ее можно будет, прибыв в РФ.Пока правительство и ЦБ России не определили список уполномоченных банков ни внутри страны, ни за границей. К тому же, эксперты АТОР говорят, что карты "Мир" будут доступны только гостям из дружественных государств.Есть еще несколько нюансов. Например, идентифицировать пользователя иностранный банк может только в том случае, если гражданин уже является его клиентом. Туристу придется открыть счет в нужной финансовой организации, чтобы воспользоваться новацией. Окончательная стоимость и сроки получения карты "Мир" пока не определены.Неясно, сколько денег может положить иностранец на банковскую карту в РФ. Если он зачислит на счет более 50 тысяч рублей (около 500 долларов) из-за границы, операции по счету должны будут контролироваться Росфинмониторингом. Эксперты затрудняются описать всю процедуру, включая время на нее.Иностранный турист сможет пополнять карту "Мир", приехав в РФ. Но это означает, что ему придется везти с собой наличные. Тогда непонятно, зачем нужна карта, рассуждают эксперты. Возможно, для оплаты онлайн-услуг внутри страны.

https://ria.ru/20230713/izrail-1883817423.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), visa, inc., mastercard, inc., карта "мир", туристы