https://ria.ru/20230713/ptenets-1883919897.html

В Московском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки

В Московском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки - РИА Новости, 13.07.2023

В Московском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки

В Московском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки, сообщили в телеграм-канале зоопарка. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:29

2023-07-13T11:29

2023-07-13T11:54

хорошие новости

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки, сообщили в телеграм-канале зоопарка. "Впервые за долгое время в Московском зоопарке появился на свет птенец журавля-красавки. Предыдущее потомство было в 2007 году от другой пары", — уточнили в пресс-службе.Птенец появился 31 мая у самца Саши и самки Маши, которые прибыли в Московский зоопарк год назад из Новосибирска и филиала "Зоосада в вотчине Деда Мороза". Журавли-красавки — моногамные птицы, и орнитологам зоопарка удалось сформировать крепкую пару. Этот вид — самый маленький представитель журавлей. Еще в начале ХХ века красавка была самой обычной птицей в большинстве мест в границах своего обширного ареала, но затем ее численность резко снизилась. В достаточно больших количествах популяция сохранилась лишь в сухих степях Прикаспия, особенно в Калмыкии, и в некоторых районах Западного и Центрального Казахстана. Полностью популяция красавки сохранилась только в Монголии.

https://ria.ru/20230712/olenenok-1883676571.html

москва

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Птенец журавля-красавки в Московском зоопарке Впервые за долгое время в Московском зоопарке появился на свет птенец журавля-красавки. Предыдущее потомство было в 2007 году от другой пары. 2023-07-13T11:29 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московский зоопарк, москва