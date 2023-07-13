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В Московском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки - РИА Новости, 13.07.2023
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11:29 13.07.2023 (обновлено: 11:54 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/ptenets-1883919897.html
В Московском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки
В Московском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки - РИА Новости, 13.07.2023
В Московском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки
В Московском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки, сообщили в телеграм-канале зоопарка. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:29
2023-07-13T11:54
хорошие новости
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки, сообщили в телеграм-канале зоопарка. &quot;Впервые за долгое время в Московском зоопарке появился на свет птенец журавля-красавки. Предыдущее потомство было в 2007 году от другой пары&quot;, — уточнили в пресс-службе.Птенец появился 31 мая у самца Саши и самки Маши, которые прибыли в Московский зоопарк год назад из Новосибирска и филиала "Зоосада в вотчине Деда Мороза". Журавли-красавки — моногамные птицы, и орнитологам зоопарка удалось сформировать крепкую пару. Этот вид — самый маленький представитель журавлей. Еще в начале ХХ века красавка была самой обычной птицей в большинстве мест в границах своего обширного ареала, но затем ее численность резко снизилась. В достаточно больших количествах популяция сохранилась лишь в сухих степях Прикаспия, особенно в Калмыкии, и в некоторых районах Западного и Центрального Казахстана. Полностью популяция красавки сохранилась только в Монголии.
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353
60
353
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Птенец журавля-красавки в Московском зоопарке
Впервые за долгое время в Московском зоопарке появился на свет птенец журавля-красавки. Предыдущее потомство было в 2007 году от другой пары.
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московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки

В Московском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки впервые с 2007 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке вылупился птенец журавля-красавки, сообщили в телеграм-канале зоопарка.
«

"Впервые за долгое время в Московском зоопарке появился на свет птенец журавля-красавки. Предыдущее потомство было в 2007 году от другой пары", — уточнили в пресс-службе.

Птенец появился 31 мая у самца Саши и самки Маши, которые прибыли в Московский зоопарк год назад из Новосибирска и филиала "Зоосада в вотчине Деда Мороза". Журавли-красавки — моногамные птицы, и орнитологам зоопарка удалось сформировать крепкую пару.
Этот вид — самый маленький представитель журавлей. Еще в начале ХХ века красавка была самой обычной птицей в большинстве мест в границах своего обширного ареала, но затем ее численность резко снизилась.
В достаточно больших количествах популяция сохранилась лишь в сухих степях Прикаспия, особенно в Калмыкии, и в некоторых районах Западного и Центрального Казахстана. Полностью популяция красавки сохранилась только в Монголии.
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