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Костромская область внедрила новую меру поддержки промышленности - РИА Новости, 13.07.2023
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Костромская область
Костромская область
 
17:21 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/promyshlennost-1884040926.html
Костромская область внедрила новую меру поддержки промышленности
Костромская область внедрила новую меру поддержки промышленности - РИА Новости, 13.07.2023
Костромская область внедрила новую меру поддержки промышленности
Костромская область в целях поддержки промышленности разработала и внедрила льготный займ для финансирования проектов, которые реализуются в отраслях... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:21
2023-07-13T17:21
костромская область
экономика
костромская область
россия
сергей ситников
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КОСТРОМА, 13 июл – РИА Новости. Костромская область в целях поддержки промышленности разработала и внедрила льготный займ для финансирования проектов, которые реализуются в отраслях обрабатывающей промышленности, отнесенных к ведению министерства промышленности и торговли РФ, сообщает администрация региона. Сообщается, что в мае текущего года на Костромском экономическом форуме губернатор региона Сергей Ситников в инвестиционном послании отдельно остановился на деятельности регионального фонда развития промышленности. Фонд был создан в Костромской области в 2022 году по инициативе главы региона для оказания целевой поддержки промышленному сектору. В ежегодном инвестпослании 2023 года Сергей Ситников подчеркнул, что работу фонда необходимо, в первую очередь, ориентировать на специфику региона, с учетом приоритетных направлений развития экономики Костромской области. "В соответствии с поручением губернатора разработана программа "Инвестиционный потенциал" - льготный займ, который предназначен для финансирования проектов, реализуемых в отраслях обрабатывающей промышленности, отнесенных к ведению министерства промышленности и торговли РФ", - сообщает областная администрация. Уточняется, что средства займа можно направить на техническое перевооружение или модернизацию промышленных производств конкурентоспособной высокотехнологичной продукции. "Предприятия смогут получить от 10 до 50 миллионов рублей под 1% годовых сроком до пяти лет (c отсрочкой уплаты основного долга до трех лет). Софинансирование проекта за счет собственных или привлеченных средств должно составлять не менее 50% от бюджета проекта, обеспечение займа - независимая гарантия кредитной организации", - информирует администрация Костромской области.
https://ria.ru/20230712/promyshlennost-1883827573.html
https://ria.ru/20230617/investklimat-1878935898.html
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экономика, костромская область, россия, сергей ситников
Костромская область, Экономика, Костромская область, Россия, Сергей Ситников
Костромская область внедрила новую меру поддержки промышленности

Костромская область в целях поддержки промышленности разработала и внедрила льготный займ

© РИА Новости / Виталий КовальчукКострома
Кострома - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Виталий Ковальчук
Кострома. Архивное фото
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КОСТРОМА, 13 июл – РИА Новости. Костромская область в целях поддержки промышленности разработала и внедрила льготный займ для финансирования проектов, которые реализуются в отраслях обрабатывающей промышленности, отнесенных к ведению министерства промышленности и торговли РФ, сообщает администрация региона.
Сообщается, что в мае текущего года на Костромском экономическом форуме губернатор региона Сергей Ситников в инвестиционном послании отдельно остановился на деятельности регионального фонда развития промышленности. Фонд был создан в Костромской области в 2022 году по инициативе главы региона для оказания целевой поддержки промышленному сектору. В ежегодном инвестпослании 2023 года Сергей Ситников подчеркнул, что работу фонда необходимо, в первую очередь, ориентировать на специфику региона, с учетом приоритетных направлений развития экономики Костромской области.
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"В соответствии с поручением губернатора разработана программа "Инвестиционный потенциал" - льготный займ, который предназначен для финансирования проектов, реализуемых в отраслях обрабатывающей промышленности, отнесенных к ведению министерства промышленности и торговли РФ", - сообщает областная администрация.
Уточняется, что средства займа можно направить на техническое перевооружение или модернизацию промышленных производств конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.
"Предприятия смогут получить от 10 до 50 миллионов рублей под 1% годовых сроком до пяти лет (c отсрочкой уплаты основного долга до трех лет). Софинансирование проекта за счет собственных или привлеченных средств должно составлять не менее 50% от бюджета проекта, обеспечение займа - независимая гарантия кредитной организации", - информирует администрация Костромской области.
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