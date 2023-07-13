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В ЕС заявили, что содействуют переговорам по продлению зерновой сделки - РИА Новости, 13.07.2023
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20:34 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/prodlenie-1884076735.html
В ЕС заявили, что содействуют переговорам по продлению зерновой сделки
В ЕС заявили, что содействуют переговорам по продлению зерновой сделки - РИА Новости, 13.07.2023
В ЕС заявили, что содействуют переговорам по продлению зерновой сделки
ЕС призывает к продлению черноморской зерновой инициативы, оказывает содействие переговорам, которые ведут Турция и ООН, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T20:34
2023-07-13T20:34
евросоюз
оон
турция
зерновая сделка
в мире
экономика
swift
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. ЕС призывает к продлению черноморской зерновой инициативы, оказывает содействие переговорам, которые ведут Турция и ООН, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о том, будет ли продление сделки обсуждаться в ходе переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с генсеком ООН Антониу Гуттерешем."Приоритет Еврокомиссии заключается в обеспечении доставки украинского зерна на мировой рынок. Мы призываем все стороны черноморской зерновой инициативы к ее продлению. Мы оказываем содействие переговорам, которые ведут ООН и Турция, по мере необходимости", - сообщил собеседник агентства.Ранее источник в Анкаре, знакомый с переговорным процессом вокруг черноморской зерновой инициативы, сообщил РИА Новости, что предполагаемый план ЕС по подключению "дочки" российского банка к платежной системе SWIFT требует консенсуса западных стран и снятия барьеров для беспрепятственного выхода российской продукции на мировые рынки, это будет сложный процесс, требующий времени и усилий.Президент РФ Владимир Путин в четверг в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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евросоюз, оон, турция, зерновая сделка, в мире, экономика, swift, урсула фон дер ляйен, украина, антониу гуттереш
Евросоюз, ООН, Турция, Зерновая сделка, В мире, Экономика, SWIFT, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Антониу Гуттереш
В ЕС заявили, что содействуют переговорам по продлению зерновой сделки

Представитель Еврокомиссии: ЕС содействует переговорам по продлению зерновой сделки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой ЕС
Флаги с символикой ЕС - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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Флаги с символикой ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. ЕС призывает к продлению черноморской зерновой инициативы, оказывает содействие переговорам, которые ведут Турция и ООН, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о том, будет ли продление сделки обсуждаться в ходе переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.
"Приоритет Еврокомиссии заключается в обеспечении доставки украинского зерна на мировой рынок. Мы призываем все стороны черноморской зерновой инициативы к ее продлению. Мы оказываем содействие переговорам, которые ведут ООН и Турция, по мере необходимости", - сообщил собеседник агентства.
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Зерновая сделка
17 мая, 17:10
Ранее источник в Анкаре, знакомый с переговорным процессом вокруг черноморской зерновой инициативы, сообщил РИА Новости, что предполагаемый план ЕС по подключению "дочки" российского банка к платежной системе SWIFT требует консенсуса западных стран и снятия барьеров для беспрепятственного выхода российской продукции на мировые рынки, это будет сложный процесс, требующий времени и усилий.
Президент РФ Владимир Путин в четверг в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
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