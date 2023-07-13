https://ria.ru/20230713/pozhar-1883893373.html

К тушению природного пожара в Шайдурихе привлекли военные вертолеты

К тушению природного пожара в Шайдурихе привлекли военные вертолеты - РИА Новости, 13.07.2023

К тушению природного пожара в Шайдурихе привлекли военные вертолеты

Два вертолета Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа, оборудованные водосливными устройствами, привлечены к ликвидации природного пожара в селе... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T09:25

2023-07-13T09:25

2023-07-13T09:50

происшествия

свердловская область

невьянский городской округ

курганская область

центральный военный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

ми-8 амтш

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Два вертолета Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа, оборудованные водосливными устройствами, привлечены к ликвидации природного пожара в селе Шайдуриха Свердловской области, сообщает пресс-служба ЦВО. В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решено временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские дома. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них 13 домов – в которых постоянно проживали люди, остальные – дачи либо земельные участки. В результате пожара один человек погиб, еще двое получили ожоги. "Два вертолета из состава армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа с 06.00 (4.00 мск) вылетели в район распространения открытого горения и приступили к сбросам воды на очаги возгораний в окрестностях населенного пункта", - говорится в сообщении. Как подчеркнули в ЦВО, огонь распространяется в лесных участках между домовладениями, он локализован, но ликвидация горения продолжается. К этому времени экипажи ЦВО совершили около 30 сбросов, общим объемом около 100 тонн воды. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 Центрального военного округа с водосливными устройствами ВСУ-5 в мае и июне уже привлекались к ликвидации природных пожаров на территории Свердловской, Тюменской и Курганской областей.

https://ria.ru/20230713/pozhar-1883890779.html

https://ria.ru/20230713/pozhary-1883892377.html

свердловская область

невьянский городской округ

курганская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, свердловская область, невьянский городской округ, курганская область, центральный военный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, ми-8 амтш