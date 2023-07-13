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К тушению природного пожара в Шайдурихе привлекли военные вертолеты - РИА Новости, 13.07.2023
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09:25 13.07.2023 (обновлено: 09:50 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/pozhar-1883893373.html
К тушению природного пожара в Шайдурихе привлекли военные вертолеты
К тушению природного пожара в Шайдурихе привлекли военные вертолеты - РИА Новости, 13.07.2023
К тушению природного пожара в Шайдурихе привлекли военные вертолеты
Два вертолета Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа, оборудованные водосливными устройствами, привлечены к ликвидации природного пожара в селе... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T09:25
2023-07-13T09:50
происшествия
свердловская область
невьянский городской округ
курганская область
центральный военный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
ми-8 амтш
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Два вертолета Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа, оборудованные водосливными устройствами, привлечены к ликвидации природного пожара в селе Шайдуриха Свердловской области, сообщает пресс-служба ЦВО. В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решено временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские дома. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них 13 домов – в которых постоянно проживали люди, остальные – дачи либо земельные участки. В результате пожара один человек погиб, еще двое получили ожоги. "Два вертолета из состава армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа с 06.00 (4.00 мск) вылетели в район распространения открытого горения и приступили к сбросам воды на очаги возгораний в окрестностях населенного пункта", - говорится в сообщении. Как подчеркнули в ЦВО, огонь распространяется в лесных участках между домовладениями, он локализован, но ликвидация горения продолжается. К этому времени экипажи ЦВО совершили около 30 сбросов, общим объемом около 100 тонн воды. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 Центрального военного округа с водосливными устройствами ВСУ-5 в мае и июне уже привлекались к ликвидации природных пожаров на территории Свердловской, Тюменской и Курганской областей.
https://ria.ru/20230713/pozhar-1883890779.html
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свердловская область
невьянский городской округ
курганская область
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происшествия, свердловская область, невьянский городской округ, курганская область, центральный военный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, ми-8 амтш
Происшествия, Свердловская область, Невьянский городской округ, Курганская область, Центральный военный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Ми-8 АМТШ
К тушению природного пожара в Шайдурихе привлекли военные вертолеты

К тушению природного пожара в свердловской Шайдурихе привлекли два вертолета Ми-8 ЦВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВертолет тушит пожар
Вертолет тушит пожар - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вертолет тушит пожар. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Два вертолета Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа, оборудованные водосливными устройствами, привлечены к ликвидации природного пожара в селе Шайдуриха Свердловской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решено временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские дома. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них 13 домов – в которых постоянно проживали люди, остальные – дачи либо земельные участки. В результате пожара один человек погиб, еще двое получили ожоги.
"Два вертолета из состава армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа с 06.00 (4.00 мск) вылетели в район распространения открытого горения и приступили к сбросам воды на очаги возгораний в окрестностях населенного пункта", - говорится в сообщении.
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Как подчеркнули в ЦВО, огонь распространяется в лесных участках между домовладениями, он локализован, но ликвидация горения продолжается. К этому времени экипажи ЦВО совершили около 30 сбросов, общим объемом около 100 тонн воды.
Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 Центрального военного округа с водосливными устройствами ВСУ-5 в мае и июне уже привлекались к ликвидации природных пожаров на территории Свердловской, Тюменской и Курганской областей.
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ПроисшествияСвердловская областьНевьянский городской округКурганская областьЦентральный военный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныМи-8 АМТШ
 
 
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