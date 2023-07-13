https://ria.ru/20230713/poruchitelstva-1884030325.html

МСП Банк отменил поручительства по экспресс-кредитам

МСП Банк отменил поручительства по экспресс-кредитам - РИА Новости, 13.07.2023

МСП Банк отменил поручительства по экспресс-кредитам

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, отменил поручительства по экспресс-кредитам для предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:51

2023-07-13T16:51

2023-07-13T16:51

мсп банк

корпорация мсп

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, отменил поручительства по экспресс-кредитам для предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Требование по поручительствам отменяется для юридических лиц, соблюдающих одновременно следующие условия: среднесписочная численность работников заемщика должна составлять не менее 5 человек, а также заемщик должен оплатить налоги за предыдущий год на сумму не менее 1 миллиона рублей. В свою очередь, для индивидуальных предпринимателей больше не потребуется личное поручительство, говорится в сообщении. "Отмена поручительств по кредитам - это то, о чем нас просили предприниматели. Такая мера существенно упросит процесс получения финансирования на развитие бизнеса и позволит увеличить охват кредитной поддержки", - отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении. МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", исполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230703/msp-1881871255.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, корпорация мсп