https://ria.ru/20230713/poruchitelstva-1884030325.html
МСП Банк отменил поручительства по экспресс-кредитам
МСП Банк отменил поручительства по экспресс-кредитам - РИА Новости, 13.07.2023
МСП Банк отменил поручительства по экспресс-кредитам
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, отменил поручительства по экспресс-кредитам для предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:51
2023-07-13T16:51
2023-07-13T16:51
мсп банк
корпорация мсп
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, отменил поручительства по экспресс-кредитам для предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Требование по поручительствам отменяется для юридических лиц, соблюдающих одновременно следующие условия: среднесписочная численность работников заемщика должна составлять не менее 5 человек, а также заемщик должен оплатить налоги за предыдущий год на сумму не менее 1 миллиона рублей. В свою очередь, для индивидуальных предпринимателей больше не потребуется личное поручительство, говорится в сообщении. "Отмена поручительств по кредитам - это то, о чем нас просили предприниматели. Такая мера существенно упросит процесс получения финансирования на развитие бизнеса и позволит увеличить охват кредитной поддержки", - отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении. МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", исполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230703/msp-1881871255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мсп банк, корпорация мсп
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, отменил поручительства по экспресс-кредитам для предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Требование по поручительствам отменяется для юридических лиц, соблюдающих одновременно следующие условия: среднесписочная численность работников заемщика должна составлять не менее 5 человек, а также заемщик должен оплатить налоги за предыдущий год на сумму не менее 1 миллиона рублей. В свою очередь, для индивидуальных предпринимателей больше не потребуется личное поручительство, говорится в сообщении.
"Отмена поручительств по кредитам - это то, о чем нас просили предприниматели. Такая мера существенно упросит процесс получения финансирования на развитие бизнеса и позволит увеличить охват кредитной поддержки", - отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", исполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
.
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