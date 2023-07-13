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Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 13.07.2023 (обновлено: 11:28 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/porazhenie-1883904283.html
Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 13.07.2023
Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Российские военные отбили попытку ВСУ прорвать оборону в Васильевском районе Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:26
2023-07-13T11:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Российские военные отбили попытку ВСУ прорвать оборону в Васильевском районе Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале."Противник пытался прорвать оборону на участке Луговое — Малые Щербаки в Васильевском районе. Основные их усилия направлены на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки. В ходе артиллерийского огня противнику нанесено огневое поражение силами нашей 58-й армии и батальона Судоплатова", — говорится в публикации.Украинские войска понесли существенные потери, им не удалось достичь своих целей, добавил врио губернатора.В целом обстановку на этом участке фронта Балицкий охарактеризовал как "стабильно напряженную".Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова создали в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе Балицкого. В июне врио губернатора сообщил, что батальон подписал контракт с Минобороны и несет службу в составе 58-й армии.
https://ria.ru/20230713/vasilevka-1883889213.html
запорожская область
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вооруженные силы рф, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Евгений Балицкий
Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области

Балицкий: российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Ураган" подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине
Реактивная система залпового огня Ураган подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости
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Реактивная система залпового огня "Ураган" подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Российские военные отбили попытку ВСУ прорвать оборону в Васильевском районе Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.
"Противник пытался прорвать оборону на участке Луговое — Малые Щербаки в Васильевском районе. Основные их усилия направлены на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки. В ходе артиллерийского огня противнику нанесено огневое поражение силами нашей 58-й армии и батальона Судоплатова", — говорится в публикации.
Украинские войска понесли существенные потери, им не удалось достичь своих целей, добавил врио губернатора.
В целом обстановку на этом участке фронта Балицкий охарактеризовал как "стабильно напряженную".
Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова создали в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе Балицкого. В июне врио губернатора сообщил, что батальон подписал контракт с Минобороны и несет службу в составе 58-й армии.
Работа Следственного комитета в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
На месте обстрела запорожской Васильевки обнаружили поражающие элементы
Вчера, 08:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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