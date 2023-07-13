Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Балицкий: российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Ураган" подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине
Реактивная система залпового огня "Ураган" подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Российские военные отбили попытку ВСУ прорвать оборону в Васильевском районе Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.
"Противник пытался прорвать оборону на участке Луговое — Малые Щербаки в Васильевском районе. Основные их усилия направлены на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки. В ходе артиллерийского огня противнику нанесено огневое поражение силами нашей 58-й армии и батальона Судоплатова", — говорится в публикации.
Украинские войска понесли существенные потери, им не удалось достичь своих целей, добавил врио губернатора.
В целом обстановку на этом участке фронта Балицкий охарактеризовал как "стабильно напряженную".
Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова создали в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе Балицкого. В июне врио губернатора сообщил, что батальон подписал контракт с Минобороны и несет службу в составе 58-й армии.