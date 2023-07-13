https://ria.ru/20230713/porazhenie-1883904283.html

Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области

Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 13.07.2023

Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области

Российские военные отбили попытку ВСУ прорвать оборону в Васильевском районе Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:26

2023-07-13T10:26

2023-07-13T11:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

запорожская область

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Российские военные отбили попытку ВСУ прорвать оборону в Васильевском районе Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале."Противник пытался прорвать оборону на участке Луговое — Малые Щербаки в Васильевском районе. Основные их усилия направлены на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки. В ходе артиллерийского огня противнику нанесено огневое поражение силами нашей 58-й армии и батальона Судоплатова", — говорится в публикации.Украинские войска понесли существенные потери, им не удалось достичь своих целей, добавил врио губернатора.В целом обстановку на этом участке фронта Балицкий охарактеризовал как "стабильно напряженную".Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова создали в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе Балицкого. В июне врио губернатора сообщил, что батальон подписал контракт с Минобороны и несет службу в составе 58-й армии.

https://ria.ru/20230713/vasilevka-1883889213.html

запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, запорожская область, евгений балицкий