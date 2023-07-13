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ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях
ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях - РИА Новости, 13.07.2023
ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях
Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:09
2023-07-13T14:09
2023-07-13T15:34
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях, сообщили в четверг в Минобороны России. Группировка ВС РФ "Юг" на Донецком направлении за сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 украинских военнослужащих, 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50. Кроме того, в районе Курдюмовки в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.По данным ведомства, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 63-й, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск в районе Торского в ДНР, а также в Кармазиновке и Кузьмино в ЛНР.На Южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" пресечены попытки проведения противником двух атак в районах населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое ДНР.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях
Минобороны: ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях