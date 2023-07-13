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ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 13.07.2023 (обновлено: 15:34 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/popytki-1883973636.html
ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях
ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях - РИА Новости, 13.07.2023
ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях
Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:09
2023-07-13T15:34
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях, сообщили в четверг в Минобороны России. Группировка ВС РФ "Юг" на Донецком направлении за сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 украинских военнослужащих, 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50. Кроме того, в районе Курдюмовки в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.По данным ведомства, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 63-й, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск в районе Торского в ДНР, а также в Кармазиновке и Кузьмино в ЛНР.На Южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" пресечены попытки проведения противником двух атак в районах населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое ДНР.
луганская народная республика
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях

Минобороны: ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях, сообщили в четверг в Минобороны России.
Группировка ВС РФ "Юг" на Донецком направлении за сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 украинских военнослужащих, 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50. Кроме того, в районе Курдюмовки в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
По данным ведомства, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 63-й, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск в районе Торского в ДНР, а также в Кармазиновке и Кузьмино в ЛНР.
На Южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" пресечены попытки проведения противником двух атак в районах населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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