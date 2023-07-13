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ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях

ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях - РИА Новости, 13.07.2023

ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях

Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:09

2023-07-13T14:09

2023-07-13T15:34

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на трех направлениях, сообщили в четверг в Минобороны России. Группировка ВС РФ "Юг" на Донецком направлении за сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 украинских военнослужащих, 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50. Кроме того, в районе Курдюмовки в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.По данным ведомства, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 63-й, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск в районе Торского в ДНР, а также в Кармазиновке и Кузьмино в ЛНР.На Южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" пресечены попытки проведения противником двух атак в районах населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое ДНР.

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика