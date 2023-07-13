https://ria.ru/20230713/pismo-1884067124.html

Путин пока не видел письма генсека ООН по зерновой сделке

Путин пока не видел письма генсека ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 13.07.2023

Путин пока не видел письма генсека ООН по зерновой сделке

Президент России Владимир Путин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что еще не видел письма генсека ООН Антониу Гутерреша по зерновой сделке. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T19:19

2023-07-13T19:19

2023-07-13T19:35

оон

зерновая сделка

в мире

антониу гутерреш

владимир путин

турция

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россельхозбанк

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что еще не видел письма генсека ООН Антониу Гутерреша по зерновой сделке."Нет, я письма нового не видел, но мы в контакте с сотрудниками ООН", - сказал Путин.Ранее сообщалось, что Гутерреш направил во вторник письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением, нацеленным на продление действия черноморской инициативы.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.

https://ria.ru/20230711/sdelka-1883599480.html

https://ria.ru/20230713/sdelka-1883879598.html

турция

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