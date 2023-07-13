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Путин пока не видел письма генсека ООН по зерновой сделке
Путин пока не видел письма генсека ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 13.07.2023
Путин пока не видел письма генсека ООН по зерновой сделке
Президент России Владимир Путин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что еще не видел письма генсека ООН Антониу Гутерреша по зерновой сделке. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:19
2023-07-13T19:19
2023-07-13T19:35
оон
зерновая сделка
в мире
антониу гутерреш
владимир путин
турция
украина
россельхозбанк
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что еще не видел письма генсека ООН Антониу Гутерреша по зерновой сделке."Нет, я письма нового не видел, но мы в контакте с сотрудниками ООН", - сказал Путин.Ранее сообщалось, что Гутерреш направил во вторник письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением, нацеленным на продление действия черноморской инициативы.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
https://ria.ru/20230711/sdelka-1883599480.html
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оон, зерновая сделка, в мире, антониу гутерреш, владимир путин, турция, украина, россельхозбанк, swift, экономика
ООН, Зерновая сделка, В мире, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Турция, Украина, Россельхозбанк, SWIFT, Экономика
Путин пока не видел письма генсека ООН по зерновой сделке
Путин сообщил, что пока не видел письма генсека ООН Гутерреша по зерновой сделке