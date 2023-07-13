Лавров и Ван И обсудили переговорный процесс по Украине
Лавров и Ван И обсудили международные усилия по запуску переговорного процесса по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И обсудили в Джакарте усилия международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине, сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.
Встреча состоялась на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации вокруг украинского кризиса, было уделено внимание оценке усилий международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине", - говорится в комментарии на сайте.
Также стороны "дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности мировой системы".
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"Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам двусторонних контактов на высшем политическом уровне с начала этого года. Подтверждена важность поддержания кооперации в целях углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран", - указали в МИД РФ.
Также, как отмечается в сообщении, Лавров и Ван И "подробно обсудили вопросы сотрудничества в рамках АСЕАН в контексте активизации деятельности отдельных стран по созданию узкоблоковых военно-политических форматов, нацеленных на подрыв асеаноцентричной системы поддержания безопасности и стабильности в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе – ред.)".