https://ria.ru/20230713/peregovory-1883939535.html

Лавров и Ван И обсудили переговорный процесс по Украине

Лавров и Ван И обсудили переговорный процесс по Украине - РИА Новости, 13.07.2023

Лавров и Ван И обсудили переговорный процесс по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И обсудили в Джакарте усилия международного сообщества по... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:15

2023-07-13T12:15

2023-07-13T12:16

в мире

россия

украина

китай

сергей лавров

ван и (политик)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И обсудили в Джакарте усилия международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине, сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте. Встреча состоялась на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации вокруг украинского кризиса, было уделено внимание оценке усилий международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине", - говорится в комментарии на сайте. Также стороны "дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности мировой системы". "Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам двусторонних контактов на высшем политическом уровне с начала этого года. Подтверждена важность поддержания кооперации в целях углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран", - указали в МИД РФ. Также, как отмечается в сообщении, Лавров и Ван И "подробно обсудили вопросы сотрудничества в рамках АСЕАН в контексте активизации деятельности отдельных стран по созданию узкоблоковых военно-политических форматов, нацеленных на подрыв асеаноцентричной системы поддержания безопасности и стабильности в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе – ред.)".

https://ria.ru/20230628/ukraina-1880931533.html

https://ria.ru/20230623/konflikt-1880096500.html

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украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, китай, сергей лавров, ван и (политик)