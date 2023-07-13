Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Ван И обсудили переговорный процесс по Украине - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 13.07.2023 (обновлено: 12:16 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/peregovory-1883939535.html
Лавров и Ван И обсудили переговорный процесс по Украине
Лавров и Ван И обсудили переговорный процесс по Украине - РИА Новости, 13.07.2023
Лавров и Ван И обсудили переговорный процесс по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И обсудили в Джакарте усилия международного сообщества по... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:15
2023-07-13T12:16
в мире
россия
украина
китай
сергей лавров
ван и (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602446014_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc103bcf926240335861e1c29d72eb6c.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И обсудили в Джакарте усилия международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине, сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте. Встреча состоялась на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации вокруг украинского кризиса, было уделено внимание оценке усилий международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине", - говорится в комментарии на сайте. Также стороны "дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности мировой системы". "Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам двусторонних контактов на высшем политическом уровне с начала этого года. Подтверждена важность поддержания кооперации в целях углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран", - указали в МИД РФ. Также, как отмечается в сообщении, Лавров и Ван И "подробно обсудили вопросы сотрудничества в рамках АСЕАН в контексте активизации деятельности отдельных стран по созданию узкоблоковых военно-политических форматов, нацеленных на подрыв асеаноцентричной системы поддержания безопасности и стабильности в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе – ред.)".
https://ria.ru/20230628/ukraina-1880931533.html
https://ria.ru/20230623/konflikt-1880096500.html
россия
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602446014_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0fb2db765ab1742444e77b21c6a87d08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, китай, сергей лавров, ван и (политик)
В мире, Россия, Украина, Китай, Сергей Лавров, Ван И (политик)
Лавров и Ван И обсудили переговорный процесс по Украине

Лавров и Ван И обсудили международные усилия по запуску переговорного процесса по Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И обсудили в Джакарте усилия международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине, сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.
Встреча состоялась на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Блинкен допустил, что Китай сыграет важную роль в урегулировании на Украине
28 июня, 15:53
"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации вокруг украинского кризиса, было уделено внимание оценке усилий международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине", - говорится в комментарии на сайте.
Также стороны "дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности мировой системы".
«
"Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам двусторонних контактов на высшем политическом уровне с начала этого года. Подтверждена важность поддержания кооперации в целях углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран", - указали в МИД РФ.
Также, как отмечается в сообщении, Лавров и Ван И "подробно обсудили вопросы сотрудничества в рамках АСЕАН в контексте активизации деятельности отдельных стран по созданию узкоблоковых военно-политических форматов, нацеленных на подрыв асеаноцентричной системы поддержания безопасности и стабильности в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе – ред.)".
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Китай в СБ ООН призвал к дипломатическим усилиям по Украине
23 июня, 21:20
 
В миреРоссияУкраинаКитайСергей ЛавровВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала