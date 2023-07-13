https://ria.ru/20230713/ovcharka-1884006454.html

В Тверской области домашняя овчарка накинулась на девочку

В Тверской области домашняя овчарка накинулась на девочку - РИА Новости, 13.07.2023

В Тверской области домашняя овчарка накинулась на девочку

Прокуратура и СУСК в Тверской области проводят проверки после нападения овчарки на 10-летнюю девочку, в результате происшествия у ребенка повреждено лицо. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:55

2023-07-13T15:55

2023-07-13T15:55

происшествия

тверская область

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РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Прокуратура и СУСК в Тверской области проводят проверки после нападения овчарки на 10-летнюю девочку, в результате происшествия у ребенка повреждено лицо. "Прокуратурой Зубцовского района Тверской области организована проверка по факту нападения домашнего питомца на 10-летнюю девочку", - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры региона. Предварительно установлено, что 11 июля несовершеннолетняя была в гостях у знакомых, "во время игры с собакой (овчаркой) животное накинулось на ребенка и повредило девочке лицо". Об организации доследственной проверки по выявленной в соцсети информации о нападении собаки сообщило и региональное следственное управление СК РФ.

https://ria.ru/20230712/sobaki-1883645811.html

тверская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тверская область