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В Тверской области домашняя овчарка накинулась на девочку
В Тверской области домашняя овчарка накинулась на девочку - РИА Новости, 13.07.2023
В Тверской области домашняя овчарка накинулась на девочку
Прокуратура и СУСК в Тверской области проводят проверки после нападения овчарки на 10-летнюю девочку, в результате происшествия у ребенка повреждено лицо. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:55
2023-07-13T15:55
2023-07-13T15:55
происшествия
тверская область
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РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Прокуратура и СУСК в Тверской области проводят проверки после нападения овчарки на 10-летнюю девочку, в результате происшествия у ребенка повреждено лицо. "Прокуратурой Зубцовского района Тверской области организована проверка по факту нападения домашнего питомца на 10-летнюю девочку", - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры региона. Предварительно установлено, что 11 июля несовершеннолетняя была в гостях у знакомых, "во время игры с собакой (овчаркой) животное накинулось на ребенка и повредило девочке лицо". Об организации доследственной проверки по выявленной в соцсети информации о нападении собаки сообщило и региональное следственное управление СК РФ.
https://ria.ru/20230712/sobaki-1883645811.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверская область
Происшествия, Тверская область
В Тверской области домашняя овчарка накинулась на девочку
В Тверской области домашняя овчарка накинулась на десятилетнюю девочку, повредив ей лицо