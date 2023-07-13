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В Тверской области домашняя овчарка накинулась на девочку - РИА Новости, 13.07.2023
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15:55 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/ovcharka-1884006454.html
В Тверской области домашняя овчарка накинулась на девочку
В Тверской области домашняя овчарка накинулась на девочку - РИА Новости, 13.07.2023
В Тверской области домашняя овчарка накинулась на девочку
Прокуратура и СУСК в Тверской области проводят проверки после нападения овчарки на 10-летнюю девочку, в результате происшествия у ребенка повреждено лицо. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:55
2023-07-13T15:55
происшествия
тверская область
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РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Прокуратура и СУСК в Тверской области проводят проверки после нападения овчарки на 10-летнюю девочку, в результате происшествия у ребенка повреждено лицо. "Прокуратурой Зубцовского района Тверской области организована проверка по факту нападения домашнего питомца на 10-летнюю девочку", - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры региона. Предварительно установлено, что 11 июля несовершеннолетняя была в гостях у знакомых, "во время игры с собакой (овчаркой) животное накинулось на ребенка и повредило девочке лицо". Об организации доследственной проверки по выявленной в соцсети информации о нападении собаки сообщило и региональное следственное управление СК РФ.
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происшествия, тверская область
Происшествия, Тверская область
В Тверской области домашняя овчарка накинулась на девочку

В Тверской области домашняя овчарка накинулась на десятилетнюю девочку, повредив ей лицо

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Прокуратура и СУСК в Тверской области проводят проверки после нападения овчарки на 10-летнюю девочку, в результате происшествия у ребенка повреждено лицо.
"Прокуратурой Зубцовского района Тверской области организована проверка по факту нападения домашнего питомца на 10-летнюю девочку", - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры региона.
Предварительно установлено, что 11 июля несовершеннолетняя была в гостях у знакомых, "во время игры с собакой (овчаркой) животное накинулось на ребенка и повредило девочке лицо".
Об организации доследственной проверки по выявленной в соцсети информации о нападении собаки сообщило и региональное следственное управление СК РФ.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
На Сахалине бродячие собаки искусали ребенка, возбуждено уголовное дело
12 июля, 02:34
 
ПроисшествияТверская область
 
 
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