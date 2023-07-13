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Чернышенко планирует поехать в отпуск в Крым
Чернышенко планирует поехать в отпуск в Крым - РИА Новости, 13.07.2023
Чернышенко планирует поехать в отпуск в Крым
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что свой отпуск планирует провести в Крыму, он также выразил уверенность в том, что погодные условия в Сочи... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:57
2023-07-13T16:57
2023-07-13T16:57
туризм
сочи
россия
дмитрий чернышенко
новости - туризм
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что свой отпуск планирует провести в Крыму, он также выразил уверенность в том, что погодные условия в Сочи наладится. "В Сочи все наладится. Все выльется, наоборот, будет хороший сезон. В Крым поезжайте, что мешает? Я сам поеду в Крым отдыхать, если отпустят", - сказал журналистам Чернышенко в ответ на вопрос, где отдыхать россиянам этим летом. Он добавил, что собирается добираться туда на поезде.
https://ria.ru/20230712/sochi-1883812932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм
Туризм, Сочи, Россия, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм
Чернышенко планирует поехать в отпуск в Крым
Вице-премьер России Чернышенко планирует провести отпуск в Крыму