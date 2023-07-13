https://ria.ru/20230713/otpusk-1884031796.html

Чернышенко планирует поехать в отпуск в Крым

Чернышенко планирует поехать в отпуск в Крым - РИА Новости, 13.07.2023

Чернышенко планирует поехать в отпуск в Крым

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что свой отпуск планирует провести в Крыму, он также выразил уверенность в том, что погодные условия в Сочи... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:57

2023-07-13T16:57

2023-07-13T16:57

туризм

сочи

россия

дмитрий чернышенко

новости - туризм

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что свой отпуск планирует провести в Крыму, он также выразил уверенность в том, что погодные условия в Сочи наладится. "В Сочи все наладится. Все выльется, наоборот, будет хороший сезон. В Крым поезжайте, что мешает? Я сам поеду в Крым отдыхать, если отпустят", - сказал журналистам Чернышенко в ответ на вопрос, где отдыхать россиянам этим летом. Он добавил, что собирается добираться туда на поезде.

https://ria.ru/20230712/sochi-1883812932.html

сочи

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Варвара Скокшина

сочи, россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм