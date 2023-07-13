https://ria.ru/20230713/obstrel-1883952357.html

Украинские военные обстреляли Гольмовский и Еленовку

Украинские военные обстреляли Гольмовский и Еленовку - РИА Новости, 13.07.2023

Украинские военные обстреляли Гольмовский и Еленовку

Украинские войска выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому и шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Еленовке, сообщило... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:17

2023-07-13T13:17

2023-07-13T13:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

гольмовский

горловка

сцкк

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому и шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Еленовке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным представительства, с 11.15 за 25 минут украинские войска выпустили по Гольмовскому 16 снарядов калибром 152 миллиметра. В 12.45 обстрелу со стороны ВСУ подверглась Еленовка, по населенному пункту выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

гольмовский

горловка

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донецкая народная республика, гольмовский, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, нато