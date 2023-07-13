https://ria.ru/20230713/obstrel-1883952357.html
Украинские военные обстреляли Гольмовский и Еленовку
Украинские военные обстреляли Гольмовский и Еленовку - РИА Новости, 13.07.2023
Украинские военные обстреляли Гольмовский и Еленовку
Украинские войска выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому и шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Еленовке, сообщило... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:17
2023-07-13T13:17
2023-07-13T13:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
гольмовский
горловка
сцкк
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому и шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Еленовке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным представительства, с 11.15 за 25 минут украинские войска выпустили по Гольмовскому 16 снарядов калибром 152 миллиметра. В 12.45 обстрелу со стороны ВСУ подверглась Еленовка, по населенному пункту выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
гольмовский
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, гольмовский, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Гольмовский, Горловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские военные обстреляли Гольмовский и Еленовку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили более 20 снарядов натовского калибра по Гольмовскому и Еленовке