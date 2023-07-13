https://ria.ru/20230713/noch-1883893871.html

Минувшая ночь в Москве вошла в тройку самых холодных в июле

Минувшая ночь в Москве вошла в тройку самых холодных в июле - РИА Новости, 13.07.2023

Минувшая ночь в Москве вошла в тройку самых холодных в июле

Минувшая ночь в Москве вошла в тройку самых холодных в июле, температура опустилась до плюс 11,9 градуса, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T09:27

2023-07-13T09:27

2023-07-13T09:27

погода

татьяна позднякова

москва

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве вошла в тройку самых холодных в июле, температура опустилась до плюс 11,9 градуса, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "В четверг, 13 июля, минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, составила плюс 11,9 градуса. Эта ночь в столице вошла в число трех самых холодных для июля в целом", - написала Позднякова. Она напомнила, что прошлая самая холодная июльская ночь была 2 июля 2022 года, тогда температура опустилась до плюс 10,3 градуса.

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москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, татьяна позднякова, москва