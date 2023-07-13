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Минувшая ночь в Москве вошла в тройку самых холодных в июле
Минувшая ночь в Москве вошла в тройку самых холодных в июле - РИА Новости, 13.07.2023
Минувшая ночь в Москве вошла в тройку самых холодных в июле
Минувшая ночь в Москве вошла в тройку самых холодных в июле, температура опустилась до плюс 11,9 градуса, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T09:27
2023-07-13T09:27
2023-07-13T09:27
погода
татьяна позднякова
москва
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве вошла в тройку самых холодных в июле, температура опустилась до плюс 11,9 градуса, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "В четверг, 13 июля, минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, составила плюс 11,9 градуса. Эта ночь в столице вошла в число трех самых холодных для июля в целом", - написала Позднякова. Она напомнила, что прошлая самая холодная июльская ночь была 2 июля 2022 года, тогда температура опустилась до плюс 10,3 градуса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, татьяна позднякова, москва
Погода, Татьяна Позднякова, Москва
Минувшая ночь в Москве вошла в тройку самых холодных в июле
Минувшая ночь в Москве вошла в тройку самых холодных в июле с температурой 11,9 градуса