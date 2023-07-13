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В МИД рассказали о работе над переходом на нацвалюты в расчетах с Африкой
В МИД рассказали о работе над переходом на нацвалюты в расчетах с Африкой - РИА Новости, 13.07.2023
В МИД рассказали о работе над переходом на нацвалюты в расчетах с Африкой
Центральный банк РФ и министерство финансов ведут работу над переходом на национальные валюты во взаиморасчетах со странами Африки, заявил РИА Новости посол по... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:23
2023-07-13T05:23
2023-07-13T05:23
россия
африка
олег озеров
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Центральный банк РФ и министерство финансов ведут работу над переходом на национальные валюты во взаиморасчетах со странами Африки, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" Олег Озеров. "Мы знаем, что такая работа и Центробанком, и Минфином ведется", – сказал Озеров, отвечая на вопрос о возможном переходе на национальные валюты во взаиморасчетах со странами Африки. "Они должны решать эти вопросы и решать их как можно быстрее, потому что время не ждет. Нужно налаживать прямые контакты с нашими африканскими партнерами, что и происходит", - подчеркнул он.
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россия, африка, олег озеров, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Африка, Олег Озеров, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В МИД рассказали о работе над переходом на нацвалюты в расчетах с Африкой
МИД: Центробанк и Минфин работают над переходом на нацвалюты во взаиморасчетах с Африкой