Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о работе над переходом на нацвалюты в расчетах с Африкой - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/natsvalyuta-1883879044.html
В МИД рассказали о работе над переходом на нацвалюты в расчетах с Африкой
В МИД рассказали о работе над переходом на нацвалюты в расчетах с Африкой - РИА Новости, 13.07.2023
В МИД рассказали о работе над переходом на нацвалюты в расчетах с Африкой
Центральный банк РФ и министерство финансов ведут работу над переходом на национальные валюты во взаиморасчетах со странами Африки, заявил РИА Новости посол по... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:23
2023-07-13T05:23
россия
африка
олег озеров
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804243090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16d05d317ce27faf21a25a5ae7c8ebe1.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Центральный банк РФ и министерство финансов ведут работу над переходом на национальные валюты во взаиморасчетах со странами Африки, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" Олег Озеров. "Мы знаем, что такая работа и Центробанком, и Минфином ведется", – сказал Озеров, отвечая на вопрос о возможном переходе на национальные валюты во взаиморасчетах со странами Африки. "Они должны решать эти вопросы и решать их как можно быстрее, потому что время не ждет. Нужно налаживать прямые контакты с нашими африканскими партнерами, что и происходит", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230712/yuar-1883686095.html
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804243090_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_e597f736b0f1d6c3da791c8732499b72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, олег озеров, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Африка, Олег Озеров, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В МИД рассказали о работе над переходом на нацвалюты в расчетах с Африкой

МИД: Центробанк и Минфин работают над переходом на нацвалюты во взаиморасчетах с Африкой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Центральный банк РФ и министерство финансов ведут работу над переходом на национальные валюты во взаиморасчетах со странами Африки, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" Олег Озеров.
"Мы знаем, что такая работа и Центробанком, и Минфином ведется", – сказал Озеров, отвечая на вопрос о возможном переходе на национальные валюты во взаиморасчетах со странами Африки.
Саммит Россия - Африка в 2019 году - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Страны Африки обсудят с Россией Украину на саммите в Петербурге
Вчера, 11:19
"Они должны решать эти вопросы и решать их как можно быстрее, потому что время не ждет. Нужно налаживать прямые контакты с нашими африканскими партнерами, что и происходит", - подчеркнул он.
 
РоссияАфрикаОлег ОзеровМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала