https://ria.ru/20230713/natsvalyuta-1883879044.html

В МИД рассказали о работе над переходом на нацвалюты в расчетах с Африкой

В МИД рассказали о работе над переходом на нацвалюты в расчетах с Африкой - РИА Новости, 13.07.2023

В МИД рассказали о работе над переходом на нацвалюты в расчетах с Африкой

Центральный банк РФ и министерство финансов ведут работу над переходом на национальные валюты во взаиморасчетах со странами Африки, заявил РИА Новости посол по... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T05:23

2023-07-13T05:23

2023-07-13T05:23

россия

африка

олег озеров

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804243090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16d05d317ce27faf21a25a5ae7c8ebe1.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Центральный банк РФ и министерство финансов ведут работу над переходом на национальные валюты во взаиморасчетах со странами Африки, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" Олег Озеров. "Мы знаем, что такая работа и Центробанком, и Минфином ведется", – сказал Озеров, отвечая на вопрос о возможном переходе на национальные валюты во взаиморасчетах со странами Африки. "Они должны решать эти вопросы и решать их как можно быстрее, потому что время не ждет. Нужно налаживать прямые контакты с нашими африканскими партнерами, что и происходит", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230712/yuar-1883686095.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, африка, олег озеров, министерство финансов рф (минфин россии)