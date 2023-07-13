https://ria.ru/20230713/minirovanie-1884003074.html
Угроза "минирования" Госдумы, Минфина и Останкинской башни не подтвердилась
Угроза "минирования" Госдумы, Минфина и Останкинской башни не подтвердилась - РИА Новости, 13.07.2023
Угроза "минирования" Госдумы, Минфина и Останкинской башни не подтвердилась
Специалисты завершили проверку зданий Госдумы, министерства финансов и Останкинской телебашни в Москве после анонимного сообщения о "минировании", опасные... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:48
2023-07-13T15:48
2023-07-13T15:48
происшествия
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россия
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Специалисты завершили проверку зданий Госдумы, министерства финансов и Останкинской телебашни в Москве после анонимного сообщения о "минировании", опасные предметы не найдены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Проверки по угрозам взрыва завершены - чисто", - сказал собеседник агентства. На время проверки из Останкинской телебашни было эвакуировано более 120 человек. Останкинскую башню этим летом "минировали" уже несколько раз. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230602/ugroza-1875686488.html
https://ria.ru/20230513/miny-1871552793.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Происшествия, Москва, Россия, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Угроза "минирования" Госдумы, Минфина и Останкинской башни не подтвердилась
Угроза "минирования" Госдумы, Минфина и Останкинской башни в Москве не подтвердилась