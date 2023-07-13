https://ria.ru/20230713/minirovanie-1884003074.html

Угроза "минирования" Госдумы, Минфина и Останкинской башни не подтвердилась

Угроза "минирования" Госдумы, Минфина и Останкинской башни не подтвердилась - РИА Новости, 13.07.2023

Угроза "минирования" Госдумы, Минфина и Останкинской башни не подтвердилась

Специалисты завершили проверку зданий Госдумы, министерства финансов и Останкинской телебашни в Москве после анонимного сообщения о "минировании", опасные... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:48

2023-07-13T15:48

2023-07-13T15:48

происшествия

москва

россия

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Специалисты завершили проверку зданий Госдумы, министерства финансов и Останкинской телебашни в Москве после анонимного сообщения о "минировании", опасные предметы не найдены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Проверки по угрозам взрыва завершены - чисто", - сказал собеседник агентства. На время проверки из Останкинской телебашни было эвакуировано более 120 человек. Останкинскую башню этим летом "минировали" уже несколько раз. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20230602/ugroza-1875686488.html

https://ria.ru/20230513/miny-1871552793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)