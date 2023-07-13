Рейтинг@Mail.ru
Угроза "минирования" Госдумы, Минфина и Останкинской башни не подтвердилась - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/minirovanie-1884003074.html
Угроза "минирования" Госдумы, Минфина и Останкинской башни не подтвердилась
Угроза "минирования" Госдумы, Минфина и Останкинской башни не подтвердилась - РИА Новости, 13.07.2023
Угроза "минирования" Госдумы, Минфина и Останкинской башни не подтвердилась
Специалисты завершили проверку зданий Госдумы, министерства финансов и Останкинской телебашни в Москве после анонимного сообщения о "минировании", опасные... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:48
2023-07-13T15:48
происшествия
москва
россия
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574564030_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_16f5045364353b328237f46666bab33d.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Специалисты завершили проверку зданий Госдумы, министерства финансов и Останкинской телебашни в Москве после анонимного сообщения о "минировании", опасные предметы не найдены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Проверки по угрозам взрыва завершены - чисто", - сказал собеседник агентства. На время проверки из Останкинской телебашни было эвакуировано более 120 человек. Останкинскую башню этим летом "минировали" уже несколько раз. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230602/ugroza-1875686488.html
https://ria.ru/20230513/miny-1871552793.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574564030_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_3bdb4cd4857ce0b649eb4504d0f1b515.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Происшествия, Москва, Россия, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Угроза "минирования" Госдумы, Минфина и Останкинской башни не подтвердилась

Угроза "минирования" Госдумы, Минфина и Останкинской башни в Москве не подтвердилась

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Специалисты завершили проверку зданий Госдумы, министерства финансов и Останкинской телебашни в Москве после анонимного сообщения о "минировании", опасные предметы не найдены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Проверки по угрозам взрыва завершены - чисто", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Неизвестный "заминировал" суды в Кемерово и угрожает убить детей
2 июня, 07:13
На время проверки из Останкинской телебашни было эвакуировано более 120 человек.
Останкинскую башню этим летом "минировали" уже несколько раз.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
В Дагестане задержали подростка, "заминировавшего" более сорока учреждений
13 мая, 20:23
 
ПроисшествияМоскваРоссияГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала