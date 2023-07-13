https://ria.ru/20230713/memorandum-1884083072.html

Замглавы МИД провел телефонные переговоры по зерновой сделке

Замглавы МИД провел телефонные переговоры по зерновой сделке - РИА Новости, 13.07.2023

Замглавы МИД провел телефонные переговоры по зерновой сделке

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел телефонные переговоры с замглавой МИД Турции Бураком Акчапаром и генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T21:47

2023-07-13T21:47

2023-07-13T22:15

россия

оон

в мире

зерновая сделка

сергей вершинин

турция

россельхозбанк

swift

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602936000_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_0101eb7da4aa6b7b8759320c3d38531b.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел телефонные переговоры с замглавой МИД Турции Бураком Акчапаром и генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан, где обсудил "зерновую сделку", которая истекает 17 июля, сообщил МИД РФ.Собеседники подробно обсудили вопросы выполнения заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года "пакетных" соглашений, направленных на снижение угроз голода и оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки. Особое внимание было уделено реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров Вершинина с Акчапаром.По итогам переговоров с Гриспан в ведомстве добавили, что "состоялся обмен мнениями по вопросам реализации Стамбульских "пакетных" договоренностей от 22 июля 2022 года в контексте задач по глобальной продовольственной безопасности"."В связи с этим отмечалась необходимость выполнения Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, рассчитанного на три года, прогресс в реализации которого до сих пор отсутствует", - отметили в министерстве.Ранее президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.

https://ria.ru/20230713/prodlenie-1884076735.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, оон, в мире, зерновая сделка, сергей вершинин, турция, россельхозбанк, swift