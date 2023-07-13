Замглавы МИД провел телефонные переговоры по зерновой сделке
Вершинин обсудил с турецким коллегой Акчапаром и представителем ООН зерновую сделку
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел телефонные переговоры с замглавой МИД Турции Бураком Акчапаром и генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан, где обсудил "зерновую сделку", которая истекает 17 июля, сообщил МИД РФ.
Собеседники подробно обсудили вопросы выполнения заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года "пакетных" соглашений, направленных на снижение угроз голода и оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки. Особое внимание было уделено реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров Вершинина с Акчапаром.
По итогам переговоров с Гриспан в ведомстве добавили, что "состоялся обмен мнениями по вопросам реализации Стамбульских "пакетных" договоренностей от 22 июля 2022 года в контексте задач по глобальной продовольственной безопасности".
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"В связи с этим отмечалась необходимость выполнения Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, рассчитанного на три года, прогресс в реализации которого до сих пор отсутствует", - отметили в министерстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.