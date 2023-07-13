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Замглавы МИД провел телефонные переговоры по зерновой сделке - РИА Новости, 13.07.2023
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21:47 13.07.2023 (обновлено: 22:15 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/memorandum-1884083072.html
Замглавы МИД провел телефонные переговоры по зерновой сделке
Замглавы МИД провел телефонные переговоры по зерновой сделке - РИА Новости, 13.07.2023
Замглавы МИД провел телефонные переговоры по зерновой сделке
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел телефонные переговоры с замглавой МИД Турции Бураком Акчапаром и генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T21:47
2023-07-13T22:15
россия
оон
в мире
зерновая сделка
сергей вершинин
турция
россельхозбанк
swift
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел телефонные переговоры с замглавой МИД Турции Бураком Акчапаром и генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан, где обсудил "зерновую сделку", которая истекает 17 июля, сообщил МИД РФ.Собеседники подробно обсудили вопросы выполнения заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года "пакетных" соглашений, направленных на снижение угроз голода и оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки. Особое внимание было уделено реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров Вершинина с Акчапаром.По итогам переговоров с Гриспан в ведомстве добавили, что "состоялся обмен мнениями по вопросам реализации Стамбульских "пакетных" договоренностей от 22 июля 2022 года в контексте задач по глобальной продовольственной безопасности"."В связи с этим отмечалась необходимость выполнения Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, рассчитанного на три года, прогресс в реализации которого до сих пор отсутствует", - отметили в министерстве.Ранее президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
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россия, оон, в мире, зерновая сделка, сергей вершинин, турция, россельхозбанк, swift
Россия, ООН, В мире, Зерновая сделка, Сергей Вершинин, Турция, Россельхозбанк, SWIFT
Замглавы МИД провел телефонные переговоры по зерновой сделке

Вершинин обсудил с турецким коллегой Акчапаром и представителем ООН зерновую сделку

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел телефонные переговоры с замглавой МИД Турции Бураком Акчапаром и генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан, где обсудил "зерновую сделку", которая истекает 17 июля, сообщил МИД РФ.
Собеседники подробно обсудили вопросы выполнения заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года "пакетных" соглашений, направленных на снижение угроз голода и оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки. Особое внимание было уделено реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров Вершинина с Акчапаром.
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По итогам переговоров с Гриспан в ведомстве добавили, что "состоялся обмен мнениями по вопросам реализации Стамбульских "пакетных" договоренностей от 22 июля 2022 года в контексте задач по глобальной продовольственной безопасности".
«
"В связи с этим отмечалась необходимость выполнения Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, рассчитанного на три года, прогресс в реализации которого до сих пор отсутствует", - отметили в министерстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
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РоссияООНВ миреЗерновая сделкаСергей ВершининТурцияРоссельхозбанкSWIFT
 
 
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