https://ria.ru/20230713/lavrov-1883912069.html
Лавров назвал условие согласия России на создание безъядерной зоны в ЮВА
Лавров назвал условие согласия России на создание безъядерной зоны в ЮВА - РИА Новости, 13.07.2023
Лавров назвал условие согласия России на создание безъядерной зоны в ЮВА
Россия готова согласиться на создание безъядерной зоны в Юго-Восточной Азии при условии, что все участники будут соблюдать требования о том, что они не будут... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:03
2023-07-13T11:03
2023-07-13T11:03
россия
юго-восточная азия
сергей лавров
в мире
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ДЖАКАРТА, 13 июл – РИА Новости. Россия готова согласиться на создание безъядерной зоны в Юго-Восточной Азии при условии, что все участники будут соблюдать требования о том, что они не будут иметь, разрабатывать и размещать на своей территории ядерное оружие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что сам Договор о запрещении ядерного оружия в ЮВА заключен давно и "речь идет не о присоединении России к договору, а речь идет о протоколе к нему, который приглашает ядерные государства подписать этот протокол, тем самым предоставить гарантии участникам Договора о запрещении ядерного оружия в Юго-Восточной Азии". "Мы готовы такую подпись поставить вместе с другими странами, постоянными членами Совета Безопасности, при одной оговорке. Она гласит буквально следующее, что мы предоставляем гарантии всем участникам Договора о зоне свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии при условии, что все участники этого договора будут выполнять его требования: не иметь, не разрабатывать, не размещать у себя какие-либо элементы ядерного оружия", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20230710/dogovor-1883217114.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юго-восточная азия, сергей лавров, в мире
Россия, Юго-Восточная Азия, Сергей Лавров, В мире
Лавров назвал условие согласия России на создание безъядерной зоны в ЮВА
Лавров: Россия согласна на создание безъядерной зоны в ЮВА при соблюдении договора
ДЖАКАРТА, 13 июл – РИА Новости. Россия готова согласиться на создание безъядерной зоны в Юго-Восточной Азии при условии, что все участники будут соблюдать требования о том, что они не будут иметь, разрабатывать и размещать на своей территории ядерное оружие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он уточнил, что сам Договор о запрещении ядерного оружия в ЮВА заключен давно и "речь идет не о присоединении России к договору, а речь идет о протоколе к нему, который приглашает ядерные государства подписать этот протокол, тем самым предоставить гарантии участникам Договора о запрещении ядерного оружия в Юго-Восточной Азии".
"Мы готовы такую подпись поставить вместе с другими странами, постоянными членами Совета Безопасности, при одной оговорке. Она гласит буквально следующее, что мы предоставляем гарантии всем участникам Договора о зоне свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии при условии, что все участники этого договора будут выполнять его требования: не иметь, не разрабатывать, не размещать у себя какие-либо элементы ядерного оружия", - сказал Лавров журналистам.
Россию попросят присоединиться к договору о безъядерной зоне в ЮВА