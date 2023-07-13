https://ria.ru/20230713/lavrov-1883912069.html

Лавров назвал условие согласия России на создание безъядерной зоны в ЮВА

Лавров назвал условие согласия России на создание безъядерной зоны в ЮВА - РИА Новости, 13.07.2023

Лавров назвал условие согласия России на создание безъядерной зоны в ЮВА

Россия готова согласиться на создание безъядерной зоны в Юго-Восточной Азии при условии, что все участники будут соблюдать требования о том, что они не будут... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:03

2023-07-13T11:03

2023-07-13T11:03

россия

юго-восточная азия

сергей лавров

в мире

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ДЖАКАРТА, 13 июл – РИА Новости. Россия готова согласиться на создание безъядерной зоны в Юго-Восточной Азии при условии, что все участники будут соблюдать требования о том, что они не будут иметь, разрабатывать и размещать на своей территории ядерное оружие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что сам Договор о запрещении ядерного оружия в ЮВА заключен давно и "речь идет не о присоединении России к договору, а речь идет о протоколе к нему, который приглашает ядерные государства подписать этот протокол, тем самым предоставить гарантии участникам Договора о запрещении ядерного оружия в Юго-Восточной Азии". "Мы готовы такую подпись поставить вместе с другими странами, постоянными членами Совета Безопасности, при одной оговорке. Она гласит буквально следующее, что мы предоставляем гарантии всем участникам Договора о зоне свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии при условии, что все участники этого договора будут выполнять его требования: не иметь, не разрабатывать, не размещать у себя какие-либо элементы ядерного оружия", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20230710/dogovor-1883217114.html

россия

юго-восточная азия

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Дарья Буймова

россия, юго-восточная азия, сергей лавров, в мире