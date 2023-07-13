https://ria.ru/20230713/kontrnastuplenie-1884089430.html

Пентагон: контрнаступление ВСУ идет не с той скоростью, с которой хотелось

Пентагон: контрнаступление ВСУ идет не с той скоростью, с которой хотелось - РИА Новости, 13.07.2023

Пентагон: контрнаступление ВСУ идет не с той скоростью, с которой хотелось

Украинское контрнаступление проходит медленнее, чем хотелось бы Соединенным Штатам, заявил директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T22:52

2023-07-13T22:52

2023-07-13T23:23

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ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Украинское контрнаступление проходит медленнее, чем хотелось бы Соединенным Штатам, заявил директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс."Оно может идти не с той скоростью, с какой мы бы предпочли", — сказал он журналистам.Симс добавил, что украинским войскам приходится вести "довольно суровые сражения". Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Как констатировал во вторник министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. Западные СМИ ранее стали отмечать, что украинские военные столкнулись со множеством проблем при контрнаступлении. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее издание отмечало, что действия Москвы превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. В свою очередь, телеканал CNN сообщал, что наступление ВСУ продемонстрировало не такой заметный успех, какого ожидали западные союзники Украины, в то время как российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность.

https://ria.ru/20230713/khersh-1884026928.html

https://ria.ru/20230711/kontrnastuplenie-1883629050.html

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в мире, киев, сергей шойгу, пентагон, нато, россия, космос - риа наука, сша