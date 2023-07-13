https://ria.ru/20230713/konflikt-1884078151.html
Посол Украины не увидел в Германии признаков усталости от конфликта
Посол Украины не увидел в Германии признаков усталости от конфликта - РИА Новости, 13.07.2023
Посол Украины не увидел в Германии признаков усталости от конфликта
Украинский посол в Берлине Алексей Макеев заявил в четверг, что не видит в Германии признаков усталости от вооруженного конфликта на Украине, о чем пишут многие РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T20:51
2023-07-13T20:51
2023-07-13T20:51
специальная военная операция на украине
украина
германия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинский посол в Берлине Алексей Макеев заявил в четверг, что не видит в Германии признаков усталости от вооруженного конфликта на Украине, о чем пишут многие СМИ. "В первые дни, когда я приехал в Германию, меня предупреждали, что становится меньше солидарности, люди нас не понимают и устали от войны, - сказал Макеев на конференции по вопросам безопасности в Берлине. - Однако я не вижу здесь в Германии этой усталости". По его словам, если люди где и устали от боевых действий, то на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
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украина, германия, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, Владимир Путин
Посол Украины не увидел в Германии признаков усталости от конфликта
Посол Украины в Берлине Макеев заявил, что не видит в Германии усталости от конфликта