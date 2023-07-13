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Джонсон поддержал поставку США кассетных бомб Киеву - РИА Новости, 13.07.2023
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21:16 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/kassetnyebomby-1884080921.html
Джонсон поддержал поставку США кассетных бомб Киеву
Джонсон поддержал поставку США кассетных бомб Киеву - РИА Новости, 13.07.2023
Джонсон поддержал поставку США кассетных бомб Киеву
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал решение властей США поставить Украине кассетные боеприпасы, однако не стал призывать британское правительство РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T21:16
2023-07-13T21:16
в мире
сша
борис джонсон
human rights watch
джо байден
киев
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал решение властей США поставить Украине кассетные боеприпасы, однако не стал призывать британское правительство к осуществлению аналогичной поддержки. "Я думаю, что президент (США Джо - ред.) Байден поступил правильно, поставив их. Чем быстрее украинцы смогут использовать их... тем больше жизней будет спасено", - заявил Джонсон в интервью телеканалу CNN. При этом, как отмечается в сообщении телеканала, экс-премьер не стал призывать правительство Великобритании также отправить Киеву данный вид вооружения, указав на то, что королевство является участником конвенции по кассетным боеприпасам (которую, однако, не подписывали Вашингтон и Киев). В интервью Джонсон также намекнул, что возможное переизбрание экс-президента США Дональда Трампа на новый срок в 2024 году не повлияет на американские поставки оружия Украине. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. В украинских войсках позднее заявили, что Киев уже получил кассетные боеприпасы от США. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.
https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884009440.html
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сша
киев
украина
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в мире, сша, борис джонсон, human rights watch, джо байден, киев, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, США, Борис Джонсон, Human Rights Watch, Джо Байден, Киев, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Джонсон поддержал поставку США кассетных бомб Киеву

Джонсон поддержал поставку США кассетных бомб Киеву, но призывать к этому Лондон не стал

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал решение властей США поставить Украине кассетные боеприпасы, однако не стал призывать британское правительство к осуществлению аналогичной поддержки.
"Я думаю, что президент (США Джо - ред.) Байден поступил правильно, поставив их. Чем быстрее украинцы смогут использовать их... тем больше жизней будет спасено", - заявил Джонсон в интервью телеканалу CNN.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Херш высказался о поставках кассетных боеприпасов Украине
Вчера, 16:06
При этом, как отмечается в сообщении телеканала, экс-премьер не стал призывать правительство Великобритании также отправить Киеву данный вид вооружения, указав на то, что королевство является участником конвенции по кассетным боеприпасам (которую, однако, не подписывали Вашингтон и Киев). В интервью Джонсон также намекнул, что возможное переизбрание экс-президента США Дональда Трампа на новый срок в 2024 году не повлияет на американские поставки оружия Украине.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. В украинских войсках позднее заявили, что Киев уже получил кассетные боеприпасы от США.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Песков прокомментировал решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы
12 июля, 12:37
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Трамп раскритиковал решение Вашингтона о поставках Киеву кассетных бомб
11 июля, 21:44
 
В миреСШАБорис ДжонсонHuman Rights WatchДжо БайденКиевУкраинаДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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