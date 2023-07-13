Джонсон поддержал поставку США кассетных бомб Киеву
Джонсон поддержал поставку США кассетных бомб Киеву, но призывать к этому Лондон не стал
© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал решение властей США поставить Украине кассетные боеприпасы, однако не стал призывать британское правительство к осуществлению аналогичной поддержки.
При этом, как отмечается в сообщении телеканала, экс-премьер не стал призывать правительство Великобритании также отправить Киеву данный вид вооружения, указав на то, что королевство является участником конвенции по кассетным боеприпасам (которую, однако, не подписывали Вашингтон и Киев). В интервью Джонсон также намекнул, что возможное переизбрание экс-президента США Дональда Трампа на новый срок в 2024 году не повлияет на американские поставки оружия Украине.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. В украинских войсках позднее заявили, что Киев уже получил кассетные боеприпасы от США.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.