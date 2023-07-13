https://ria.ru/20230713/kassetnyebomby-1884080921.html

Джонсон поддержал поставку США кассетных бомб Киеву

Джонсон поддержал поставку США кассетных бомб Киеву - РИА Новости, 13.07.2023

Джонсон поддержал поставку США кассетных бомб Киеву

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал решение властей США поставить Украине кассетные боеприпасы, однако не стал призывать британское правительство РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T21:16

2023-07-13T21:16

2023-07-13T21:16

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал решение властей США поставить Украине кассетные боеприпасы, однако не стал призывать британское правительство к осуществлению аналогичной поддержки. "Я думаю, что президент (США Джо - ред.) Байден поступил правильно, поставив их. Чем быстрее украинцы смогут использовать их... тем больше жизней будет спасено", - заявил Джонсон в интервью телеканалу CNN. При этом, как отмечается в сообщении телеканала, экс-премьер не стал призывать правительство Великобритании также отправить Киеву данный вид вооружения, указав на то, что королевство является участником конвенции по кассетным боеприпасам (которую, однако, не подписывали Вашингтон и Киев). В интервью Джонсон также намекнул, что возможное переизбрание экс-президента США Дональда Трампа на новый срок в 2024 году не повлияет на американские поставки оружия Украине. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. В украинских войсках позднее заявили, что Киев уже получил кассетные боеприпасы от США. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.

https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884009440.html

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883704908.html

https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883627078.html

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в мире, сша, борис джонсон, human rights watch, джо байден, киев, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины