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В Исландии туристов призывают держаться подальше от извергающегося вулкана - РИА Новости, 13.07.2023
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Туризм
 
17:33 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/islandiya-1884041557.html
В Исландии туристов призывают держаться подальше от извергающегося вулкана
В Исландии туристов призывают держаться подальше от извергающегося вулкана - РИА Новости, 13.07.2023
В Исландии туристов призывают держаться подальше от извергающегося вулкана
Власти Исландии рекомендуют туристам не приближаться к извергающемуся с 10 июля вулкану Фаградальсфьядль, сообщает Mirror. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:33
2023-07-13T17:33
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Власти Исландии рекомендуют туристам не приближаться к извергающемуся с 10 июля вулкану Фаградальсфьядль, сообщает Mirror.Потоки лавы протекают рядом с холмом Литли-Хрутур на полуострове Рейкьянес к юго-западу от столицы – Рейкьявика, информирует национальное метеорологическое управление. Из трещин в земле выходит ядовитый газ.Несколько дней назад в разных местах полуострова наблюдался подъем почвы. В течение последней недели в районе было зарегистрировано до тысячи землетрясений, магнитуда некоторых из них превышала пять баллов.Ранее Фаградальсфьядль был активен в 2021 и 2022 годах, но метеорологическое управление заявило, что в этом году извержение более опасно. На кадрах с воздуха видны потоки оранжевой расплавленной лавы и облака газа, выходящие из трещины длиной около 900 метров.Жителям близлежащего Рейкьянеса было сказано оставаться в домах и рекомендовано спать с закрытыми окнами из-за риска выброса ядовитого газа.
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новости - туризм, туризм, исландия, вулканы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Исландия, вулканы
В Исландии туристов призывают держаться подальше от извергающегося вулкана

В Исландии призывают туристов держаться подальше от вулкана, выбрасывающего ядовитый газ

© AFP 2023 / Halldor KolbeinsВертолет пролетает над лавой, вытекающей из трещины вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес в Исландии
Вертолет пролетает над лавой, вытекающей из трещины вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес в Исландии - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AFP 2023 / Halldor Kolbeins
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Власти Исландии рекомендуют туристам не приближаться к извергающемуся с 10 июля вулкану Фаградальсфьядль, сообщает Mirror.
Потоки лавы протекают рядом с холмом Литли-Хрутур на полуострове Рейкьянес к юго-западу от столицы – Рейкьявика, информирует национальное метеорологическое управление. Из трещин в земле выходит ядовитый газ.
Несколько дней назад в разных местах полуострова наблюдался подъем почвы. В течение последней недели в районе было зарегистрировано до тысячи землетрясений, магнитуда некоторых из них превышала пять баллов.
Ранее Фаградальсфьядль был активен в 2021 и 2022 годах, но метеорологическое управление заявило, что в этом году извержение более опасно. На кадрах с воздуха видны потоки оранжевой расплавленной лавы и облака газа, выходящие из трещины длиной около 900 метров.
Жителям близлежащего Рейкьянеса было сказано оставаться в домах и рекомендовано спать с закрытыми окнами из-за риска выброса ядовитого газа.
Скриншот видео, опубликованного Иваном Ургантом
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