https://ria.ru/20230713/islandiya-1884041557.html

В Исландии туристов призывают держаться подальше от извергающегося вулкана

В Исландии туристов призывают держаться подальше от извергающегося вулкана - РИА Новости, 13.07.2023

В Исландии туристов призывают держаться подальше от извергающегося вулкана

Власти Исландии рекомендуют туристам не приближаться к извергающемуся с 10 июля вулкану Фаградальсфьядль, сообщает Mirror. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:33

2023-07-13T17:33

2023-07-13T17:33

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Власти Исландии рекомендуют туристам не приближаться к извергающемуся с 10 июля вулкану Фаградальсфьядль, сообщает Mirror.Потоки лавы протекают рядом с холмом Литли-Хрутур на полуострове Рейкьянес к юго-западу от столицы – Рейкьявика, информирует национальное метеорологическое управление. Из трещин в земле выходит ядовитый газ.Несколько дней назад в разных местах полуострова наблюдался подъем почвы. В течение последней недели в районе было зарегистрировано до тысячи землетрясений, магнитуда некоторых из них превышала пять баллов.Ранее Фаградальсфьядль был активен в 2021 и 2022 годах, но метеорологическое управление заявило, что в этом году извержение более опасно. На кадрах с воздуха видны потоки оранжевой расплавленной лавы и облака газа, выходящие из трещины длиной около 900 метров.Жителям близлежащего Рейкьянеса было сказано оставаться в домах и рекомендовано спать с закрытыми окнами из-за риска выброса ядовитого газа.

https://ria.ru/20230712/urgant-1883731311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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