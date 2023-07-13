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Генпрокурор заявил о надежной защите иностранных инвестиций в Россию - РИА Новости, 13.07.2023
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07:25 13.07.2023 (обновлено: 07:28 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/investitsii-1883884147.html
Генпрокурор заявил о надежной защите иностранных инвестиций в Россию
Генпрокурор заявил о надежной защите иностранных инвестиций в Россию - РИА Новости, 13.07.2023
Генпрокурор заявил о надежной защите иностранных инвестиций в Россию
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Пекине заверил китайских коллег, что иностранные инвестиции в Россию находятся под надежной защитой государства. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T07:25
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игорь краснов
оон
россия
китай
пекин
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ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Пекине заверил китайских коллег, что иностранные инвестиции в Россию находятся под надежной защитой государства. В четверг Краснов провел в Пекине рабочую встречу с замсекретаря Центральной комиссии компартии Китая по проверке дисциплины, заместителем руководителя Государственного контрольного комитета КНР Фу Куем. "Хочу вас заверить, что иностранные инвестиции в Российскую Федерацию находятся под защитой государства, в том числе в лице Генеральной прокуратуры", - сказал Краснов. Он также отметил, что российская сторона считает перспективным продолжение сотрудничества двух стран и на международных антикоррупционных форумах, в том числе в рамках ООН и региональной сети правоохранительных и антикоррупционных органов АТЭС. Российский генпрокурор пригласил Фу Куя во Владивосток, где с 10 по 13 сентября пройдет Восточный экономический форум, в рамках которого в числе прочего с участием Генеральной прокуратуры будут обсуждаться вопросы защиты предпринимателей и инвесторов, в том числе от коррупционных проявлений. Государственный контрольный комитет КНР, сформированный в 2018 году, занимается противодействием коррупции и злоупотреблениям на государственном уровне.
https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1883883998.html
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игорь краснов, оон, россия, китай, пекин
Игорь Краснов, ООН, Россия, Китай, Пекин
Генпрокурор заявил о надежной защите иностранных инвестиций в Россию

Генпрокурор Краснов: иностранные инвестиции в Россию находятся под надежной защитой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов . Архивное фото
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ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Пекине заверил китайских коллег, что иностранные инвестиции в Россию находятся под надежной защитой государства.
В четверг Краснов провел в Пекине рабочую встречу с замсекретаря Центральной комиссии компартии Китая по проверке дисциплины, заместителем руководителя Государственного контрольного комитета КНР Фу Куем.
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"Хочу вас заверить, что иностранные инвестиции в Российскую Федерацию находятся под защитой государства, в том числе в лице Генеральной прокуратуры", - сказал Краснов.
Он также отметил, что российская сторона считает перспективным продолжение сотрудничества двух стран и на международных антикоррупционных форумах, в том числе в рамках ООН и региональной сети правоохранительных и антикоррупционных органов АТЭС.
Российский генпрокурор пригласил Фу Куя во Владивосток, где с 10 по 13 сентября пройдет Восточный экономический форум, в рамках которого в числе прочего с участием Генеральной прокуратуры будут обсуждаться вопросы защиты предпринимателей и инвесторов, в том числе от коррупционных проявлений.
Государственный контрольный комитет КНР, сформированный в 2018 году, занимается противодействием коррупции и злоупотреблениям на государственном уровне.
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