https://ria.ru/20230713/inoagenty-1883971342.html

Госдума исключила возможность имущественной поддержки для иноагентов

Госдума исключила возможность имущественной поддержки для иноагентов - РИА Новости, 13.07.2023

Госдума исключила возможность имущественной поддержки для иноагентов

Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предусматривает запрет для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:02

2023-07-13T14:02

2023-07-13T14:06

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предусматривает запрет для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности.Инициатива была рассмотрена во втором и третьем чтениях сразу."Иностранный агент не вправе получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности", - сообщается в тексте документа.Кроме того, документ наделяет минюст РФ функцией контроля за соблюдением законодательства об иноагентах.При рассмотрении инициативы во втором чтении также была одобрена поправка о возможности проверок, как в отношении самих иноагентов, так и в отношении тех, кто помогает им обходить требования закона, если поступила информация о нарушении российского законодательства, появляется возможность проведения внеплановых проверок, как в отношении самих иноагентов, так и в отношении тех, кто помогает им обходить требования закона.

https://ria.ru/20230707/zemfira-1882765670.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, россия