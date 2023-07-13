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Госдума исключила возможность имущественной поддержки для иноагентов - РИА Новости, 13.07.2023
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14:02 13.07.2023 (обновлено: 14:06 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/inoagenty-1883971342.html
Госдума исключила возможность имущественной поддержки для иноагентов
Госдума исключила возможность имущественной поддержки для иноагентов - РИА Новости, 13.07.2023
Госдума исключила возможность имущественной поддержки для иноагентов
Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предусматривает запрет для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:02
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предусматривает запрет для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности.Инициатива была рассмотрена во втором и третьем чтениях сразу."Иностранный агент не вправе получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности", - сообщается в тексте документа.Кроме того, документ наделяет минюст РФ функцией контроля за соблюдением законодательства об иноагентах.При рассмотрении инициативы во втором чтении также была одобрена поправка о возможности проверок, как в отношении самих иноагентов, так и в отношении тех, кто помогает им обходить требования закона, если поступила информация о нарушении российского законодательства, появляется возможность проведения внеплановых проверок, как в отношении самих иноагентов, так и в отношении тех, кто помогает им обходить требования закона.
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Госдума РФ, Россия
Госдума исключила возможность имущественной поддержки для иноагентов

Госдума приняла закон об исключении возможности имущественной поддержки для иноагентов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предусматривает запрет для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности.
Инициатива была рассмотрена во втором и третьем чтениях сразу.
"Иностранный агент не вправе получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности", - сообщается в тексте документа.
Кроме того, документ наделяет минюст РФ функцией контроля за соблюдением законодательства об иноагентах.
При рассмотрении инициативы во втором чтении также была одобрена поправка о возможности проверок, как в отношении самих иноагентов, так и в отношении тех, кто помогает им обходить требования закона, если поступила информация о нарушении российского законодательства, появляется возможность проведения внеплановых проверок, как в отношении самих иноагентов, так и в отношении тех, кто помогает им обходить требования закона.
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