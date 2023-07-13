https://ria.ru/20230713/inoagenty-1883971342.html
Госдума исключила возможность имущественной поддержки для иноагентов
Госдума исключила возможность имущественной поддержки для иноагентов - РИА Новости, 13.07.2023
Госдума исключила возможность имущественной поддержки для иноагентов
Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предусматривает запрет для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:02
2023-07-13T14:02
2023-07-13T14:06
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предусматривает запрет для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности.Инициатива была рассмотрена во втором и третьем чтениях сразу."Иностранный агент не вправе получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности", - сообщается в тексте документа.Кроме того, документ наделяет минюст РФ функцией контроля за соблюдением законодательства об иноагентах.При рассмотрении инициативы во втором чтении также была одобрена поправка о возможности проверок, как в отношении самих иноагентов, так и в отношении тех, кто помогает им обходить требования закона, если поступила информация о нарушении российского законодательства, появляется возможность проведения внеплановых проверок, как в отношении самих иноагентов, так и в отношении тех, кто помогает им обходить требования закона.
https://ria.ru/20230707/zemfira-1882765670.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_7d79508b6087e2f5685b195dc18f649e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия
Госдума исключила возможность имущественной поддержки для иноагентов
Госдума приняла закон об исключении возможности имущественной поддержки для иноагентов
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предусматривает запрет
для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности.
Инициатива была рассмотрена во втором и третьем чтениях сразу.
"Иностранный агент не вправе получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности", - сообщается в тексте документа.
Кроме того, документ наделяет минюст РФ
функцией контроля за соблюдением законодательства об иноагентах.
При рассмотрении инициативы во втором чтении также была одобрена поправка о возможности проверок, как в отношении самих иноагентов, так и в отношении тех, кто помогает им обходить требования закона, если поступила информация о нарушении российского законодательства, появляется возможность проведения внеплановых проверок, как в отношении самих иноагентов, так и в отношении тех, кто помогает им обходить требования закона.
Земфира* обжаловала отказ исключить ее из списка иноагентов