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В свердловском селе Шайдуриха ликвидировали открытое горение
В свердловском селе Шайдуриха ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 13.07.2023
В свердловском селе Шайдуриха ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытый огонь в селе Шайдуриха Свердловской области, идет проливка сгоревших конструкций, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:11
2023-07-13T12:11
2023-07-13T12:14
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытый огонь в селе Шайдуриха Свердловской области, идет проливка сгоревших конструкций, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В селе Шайдуриха открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.По его словам, спасатели продолжают проливку и разбор сгоревших конструкций.В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решили временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские дома. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них в 13 постоянно проживали люди, остальные – дачи либо земельные участки. В результате пожара один человек погиб, еще двое получили ожоги.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область
В свердловском селе Шайдуриха ликвидировали открытое горение
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в селе Шайдуриха в Свердловской области