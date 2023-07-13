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В свердловском селе Шайдуриха ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 13.07.2023
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12:11 13.07.2023 (обновлено: 12:14 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/gorenie-1883937310.html
В свердловском селе Шайдуриха ликвидировали открытое горение
В свердловском селе Шайдуриха ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 13.07.2023
В свердловском селе Шайдуриха ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытый огонь в селе Шайдуриха Свердловской области, идет проливка сгоревших конструкций, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:11
2023-07-13T12:14
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытый огонь в селе Шайдуриха Свердловской области, идет проливка сгоревших конструкций, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В селе Шайдуриха открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.По его словам, спасатели продолжают проливку и разбор сгоревших конструкций.В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решили временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские дома. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них в 13 постоянно проживали люди, остальные – дачи либо земельные участки. В результате пожара один человек погиб, еще двое получили ожоги.
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россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область
В свердловском селе Шайдуриха ликвидировали открытое горение

В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в селе Шайдуриха в Свердловской области

© МЧС РоссииПоследствия пожара в селе Шайдуриха Свердловской области
Последствия пожара в селе Шайдуриха Свердловской области
© МЧС России
Последствия пожара в селе Шайдуриха Свердловской области
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытый огонь в селе Шайдуриха Свердловской области, идет проливка сгоревших конструкций, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В селе Шайдуриха открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели продолжают проливку и разбор сгоревших конструкций.
В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решили временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские дома. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них в 13 постоянно проживали люди, остальные – дачи либо земельные участки. В результате пожара один человек погиб, еще двое получили ожоги.
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская область
 
 
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