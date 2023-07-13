https://ria.ru/20230713/gorenie-1883937310.html

В свердловском селе Шайдуриха ликвидировали открытое горение

В свердловском селе Шайдуриха ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 13.07.2023

В свердловском селе Шайдуриха ликвидировали открытое горение

Спасатели ликвидировали открытый огонь в селе Шайдуриха Свердловской области, идет проливка сгоревших конструкций, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:11

2023-07-13T12:11

2023-07-13T12:14

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883937952_0:8:1258:716_1920x0_80_0_0_27be72c69b1b01c524ee1dca0e5b7d9a.png

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытый огонь в селе Шайдуриха Свердловской области, идет проливка сгоревших конструкций, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В селе Шайдуриха открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.По его словам, спасатели продолжают проливку и разбор сгоревших конструкций.В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решили временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские дома. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них в 13 постоянно проживали люди, остальные – дачи либо земельные участки. В результате пожара один человек погиб, еще двое получили ожоги.

https://ria.ru/20230713/pozhary-1883873741.html

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область