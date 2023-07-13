https://ria.ru/20230713/golod-1883889436.html

Абрамченко обвинила западные страны в дискриминационной политике

Абрамченко обвинила западные страны в дискриминационной политике - РИА Новости, 13.07.2023

Абрамченко обвинила западные страны в дискриминационной политике

Дискриминационная политика западных стран будет лишь усугублять проблему голода и продовольственной безопасности в мире, Россия продолжает поставки... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:52

2023-07-13T08:52

2023-07-13T08:53

экономика

россия

африка

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дискриминационная политика западных стран будет лишь усугублять проблему голода и продовольственной безопасности в мире, Россия продолжает поставки продовольствия и удобрений, хотя санкции против нее и нарушили привычный ход вещей, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Виктория Абраменко. C проблемой голода в 2022 году столкнулись от 691 до 783 миллионов человек во всем мире, это на 122 миллиона человек больше, чем в 2019 году, до начала пандемии COVID-19, говорится в обнародованном в среду докладе Организации Объединенных Наций. "К сожалению, эти данные подтверждают выводы наших экспертов о том, что проблема голода и продовольственной безопасности в мире будет только усугубляться. Это происходит вследствие дискриминационной политики западных стран", - сообщила Абрамченко. Она заметила, что наиболее бедные жители планеты, главным образом из стран Африки, не могут позволить себе покупать достаточный объем продуктов питания, особенно в условиях роста цен на продовольствие. При этом к скачкам мировой продовольственной инфляции 2020 года, "вызванными денежной эмиссией в странах Запада и сокращением урожая из-за засухи в ряде стран, добавляется бездумная санкционная политика и логистические ограничения". Кроме того, привычный ход вещей нарушили санкции против России - одного из крупнейших поставщиков продовольствия и удобрений. Но несмотря на это, российское продовольствие и удобрения пользуются огромным спросом в мире, "и мы будем продолжать экспортные поставки, но очевидно - для конечного потребителя они стали дороже". "За последние 10 лет мы увеличили объем экспорта продукции АПК в 2,5 раза. Подчеркну, что Россия остается стабилизирующим поставщиком продовольствия в мире, но не в ущерб внутреннему рынку. Для нас приоритет - внутренний рынок. И мы полностью закрываем свои потребности. А вот излишки мы экспортируем, прежде всего, нашим дружественным партнерам. Доля экспорта российского АПК в дружественные страны уже превысила 85%", - напомнила Абрамченко.

https://ria.ru/20230227/golod-1854556255.html

https://ria.ru/20230614/eksport-1877929882.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, африка