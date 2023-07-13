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Абрамченко обвинила западные страны в дискриминационной политике - РИА Новости, 13.07.2023
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08:52 13.07.2023 (обновлено: 08:53 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/golod-1883889436.html
Абрамченко обвинила западные страны в дискриминационной политике
Абрамченко обвинила западные страны в дискриминационной политике - РИА Новости, 13.07.2023
Абрамченко обвинила западные страны в дискриминационной политике
Дискриминационная политика западных стран будет лишь усугублять проблему голода и продовольственной безопасности в мире, Россия продолжает поставки... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:52
2023-07-13T08:53
экономика
россия
африка
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дискриминационная политика западных стран будет лишь усугублять проблему голода и продовольственной безопасности в мире, Россия продолжает поставки продовольствия и удобрений, хотя санкции против нее и нарушили привычный ход вещей, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Виктория Абраменко. C проблемой голода в 2022 году столкнулись от 691 до 783 миллионов человек во всем мире, это на 122 миллиона человек больше, чем в 2019 году, до начала пандемии COVID-19, говорится в обнародованном в среду докладе Организации Объединенных Наций. "К сожалению, эти данные подтверждают выводы наших экспертов о том, что проблема голода и продовольственной безопасности в мире будет только усугубляться. Это происходит вследствие дискриминационной политики западных стран", - сообщила Абрамченко. Она заметила, что наиболее бедные жители планеты, главным образом из стран Африки, не могут позволить себе покупать достаточный объем продуктов питания, особенно в условиях роста цен на продовольствие. При этом к скачкам мировой продовольственной инфляции 2020 года, "вызванными денежной эмиссией в странах Запада и сокращением урожая из-за засухи в ряде стран, добавляется бездумная санкционная политика и логистические ограничения". Кроме того, привычный ход вещей нарушили санкции против России - одного из крупнейших поставщиков продовольствия и удобрений. Но несмотря на это, российское продовольствие и удобрения пользуются огромным спросом в мире, "и мы будем продолжать экспортные поставки, но очевидно - для конечного потребителя они стали дороже". "За последние 10 лет мы увеличили объем экспорта продукции АПК в 2,5 раза. Подчеркну, что Россия остается стабилизирующим поставщиком продовольствия в мире, но не в ущерб внутреннему рынку. Для нас приоритет - внутренний рынок. И мы полностью закрываем свои потребности. А вот излишки мы экспортируем, прежде всего, нашим дружественным партнерам. Доля экспорта российского АПК в дружественные страны уже превысила 85%", - напомнила Абрамченко.
https://ria.ru/20230227/golod-1854556255.html
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экономика, россия, африка
Экономика, Россия, Африка
Абрамченко обвинила западные страны в дискриминационной политике

Вице-премьер Абрамченко: политика западных стран усугубляет проблему мирового голода

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дискриминационная политика западных стран будет лишь усугублять проблему голода и продовольственной безопасности в мире, Россия продолжает поставки продовольствия и удобрений, хотя санкции против нее и нарушили привычный ход вещей, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Виктория Абраменко.
C проблемой голода в 2022 году столкнулись от 691 до 783 миллионов человек во всем мире, это на 122 миллиона человек больше, чем в 2019 году, до начала пандемии COVID-19, говорится в обнародованном в среду докладе Организации Объединенных Наций.
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"К сожалению, эти данные подтверждают выводы наших экспертов о том, что проблема голода и продовольственной безопасности в мире будет только усугубляться. Это происходит вследствие дискриминационной политики западных стран", - сообщила Абрамченко.
Она заметила, что наиболее бедные жители планеты, главным образом из стран Африки, не могут позволить себе покупать достаточный объем продуктов питания, особенно в условиях роста цен на продовольствие. При этом к скачкам мировой продовольственной инфляции 2020 года, "вызванными денежной эмиссией в странах Запада и сокращением урожая из-за засухи в ряде стран, добавляется бездумная санкционная политика и логистические ограничения".
Кроме того, привычный ход вещей нарушили санкции против России - одного из крупнейших поставщиков продовольствия и удобрений. Но несмотря на это, российское продовольствие и удобрения пользуются огромным спросом в мире, "и мы будем продолжать экспортные поставки, но очевидно - для конечного потребителя они стали дороже".
"За последние 10 лет мы увеличили объем экспорта продукции АПК в 2,5 раза. Подчеркну, что Россия остается стабилизирующим поставщиком продовольствия в мире, но не в ущерб внутреннему рынку. Для нас приоритет - внутренний рынок. И мы полностью закрываем свои потребности. А вот излишки мы экспортируем, прежде всего, нашим дружественным партнерам. Доля экспорта российского АПК в дружественные страны уже превысила 85%", - напомнила Абрамченко.
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