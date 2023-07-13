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Порядка 56 тысяч домов получат газ по догазификации в Алтайском крае - РИА Новости, 13.07.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
14:56 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/gazifikatsiya-1883986085.html
Порядка 56 тысяч домов получат газ по догазификации в Алтайском крае
Порядка 56 тысяч домов получат газ по догазификации в Алтайском крае - РИА Новости, 13.07.2023
Порядка 56 тысяч домов получат газ по догазификации в Алтайском крае
Порядка 56 тысяч домов газифицируют в Алтайском крае за два года по программе догазификации, заявил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:56
2023-07-13T14:56
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Порядка 56 тысяч домов газифицируют в Алтайском крае за два года по программе догазификации, заявил губернатор Виктор Томенко. "Есть случаи, когда газ формально до населенного пункта доведен, но в реальности им может пользоваться только небольшое количество человек. Так было в селе Новотырышкино Смоленского района, где на сегодняшний день вопрос решен… А в следующем году после решения вопроса с газовой котельной дойдет очередь и до школы с детским садом", – отметил губернатор во время запуска газовой станции в селе Новотырышкино Смоленского района. Чтобы станция могла работать, пришлось проложить 60 километров сетей, стоимость работ — около 500 миллионов рублей. Теперь к газу можно подключить более 900 домов. "По его (губернатора - ред.) словам, по программе догазификации за два года в Алтайском крае доступ к природному газу получат 56 тысяч домовладений в 106 населенных пунктах. Во время рабочей поездки в Новотырышкино Виктор Томенко пообщался с жителями села, выяснил, что проблем с подключением к газу нет, специалисты помогают оформить необходимые для этого документы. На догазификацию принято 400 заявок, по 99% из них заключены договоры", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Глава региона рассказал о масштабных планах газификации края на ближайшие годы. "Будут построены межпоселковые газопроводы и внутрипоселковые сети для газификации городов Яровое, Славгород, Рубцовск и еще 26 населенных пунктов в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах, при этом последние три района газифицируются впервые. Построят около 1000 км газопроводов", - говорится в сообщении. Глава региона обратил внимание, что для льготников, в том числе для детей войны, малоимущих семей, ветеранов боевых действий, предоставляется возможность за счет краевого бюджета купить необходимое оборудование и подключить дом к природному газу. На эти цели жители Алтайского края могут получить господдержку до 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230707/gaz-1882892454.html
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виктор томенко
Алтайский край, Виктор Томенко
Порядка 56 тысяч домов получат газ по догазификации в Алтайском крае

Томенко: порядка 56 тысяч домов получат газ по догазификации в Алтайском крае

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Газораспределительное устройство. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Порядка 56 тысяч домов газифицируют в Алтайском крае за два года по программе догазификации, заявил губернатор Виктор Томенко.
"Есть случаи, когда газ формально до населенного пункта доведен, но в реальности им может пользоваться только небольшое количество человек. Так было в селе Новотырышкино Смоленского района, где на сегодняшний день вопрос решен… А в следующем году после решения вопроса с газовой котельной дойдет очередь и до школы с детским садом", – отметил губернатор во время запуска газовой станции в селе Новотырышкино Смоленского района.
Чтобы станция могла работать, пришлось проложить 60 километров сетей, стоимость работ — около 500 миллионов рублей. Теперь к газу можно подключить более 900 домов.
"По его (губернатора - ред.) словам, по программе догазификации за два года в Алтайском крае доступ к природному газу получат 56 тысяч домовладений в 106 населенных пунктах. Во время рабочей поездки в Новотырышкино Виктор Томенко пообщался с жителями села, выяснил, что проблем с подключением к газу нет, специалисты помогают оформить необходимые для этого документы. На догазификацию принято 400 заявок, по 99% из них заключены договоры", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Глава региона рассказал о масштабных планах газификации края на ближайшие годы.
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"Будут построены межпоселковые газопроводы и внутрипоселковые сети для газификации городов Яровое, Славгород, Рубцовск и еще 26 населенных пунктов в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах, при этом последние три района газифицируются впервые. Построят около 1000 км газопроводов", - говорится в сообщении.
Глава региона обратил внимание, что для льготников, в том числе для детей войны, малоимущих семей, ветеранов боевых действий, предоставляется возможность за счет краевого бюджета купить необходимое оборудование и подключить дом к природному газу. На эти цели жители Алтайского края могут получить господдержку до 100 тысяч рублей.
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