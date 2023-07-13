https://ria.ru/20230713/gazifikatsiya-1883986085.html

Порядка 56 тысяч домов получат газ по догазификации в Алтайском крае

Порядка 56 тысяч домов получат газ по догазификации в Алтайском крае - РИА Новости, 13.07.2023

Порядка 56 тысяч домов получат газ по догазификации в Алтайском крае

Порядка 56 тысяч домов газифицируют в Алтайском крае за два года по программе догазификации, заявил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:56

2023-07-13T14:56

2023-07-13T14:56

алтайский край

виктор томенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462957_0:10:3219:1821_1920x0_80_0_0_4cbee926f60b382d63adae601f5a8f46.jpg

БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Порядка 56 тысяч домов газифицируют в Алтайском крае за два года по программе догазификации, заявил губернатор Виктор Томенко. "Есть случаи, когда газ формально до населенного пункта доведен, но в реальности им может пользоваться только небольшое количество человек. Так было в селе Новотырышкино Смоленского района, где на сегодняшний день вопрос решен… А в следующем году после решения вопроса с газовой котельной дойдет очередь и до школы с детским садом", – отметил губернатор во время запуска газовой станции в селе Новотырышкино Смоленского района. Чтобы станция могла работать, пришлось проложить 60 километров сетей, стоимость работ — около 500 миллионов рублей. Теперь к газу можно подключить более 900 домов. "По его (губернатора - ред.) словам, по программе догазификации за два года в Алтайском крае доступ к природному газу получат 56 тысяч домовладений в 106 населенных пунктах. Во время рабочей поездки в Новотырышкино Виктор Томенко пообщался с жителями села, выяснил, что проблем с подключением к газу нет, специалисты помогают оформить необходимые для этого документы. На догазификацию принято 400 заявок, по 99% из них заключены договоры", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Глава региона рассказал о масштабных планах газификации края на ближайшие годы. "Будут построены межпоселковые газопроводы и внутрипоселковые сети для газификации городов Яровое, Славгород, Рубцовск и еще 26 населенных пунктов в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах, при этом последние три района газифицируются впервые. Построят около 1000 км газопроводов", - говорится в сообщении. Глава региона обратил внимание, что для льготников, в том числе для детей войны, малоимущих семей, ветеранов боевых действий, предоставляется возможность за счет краевого бюджета купить необходимое оборудование и подключить дом к природному газу. На эти цели жители Алтайского края могут получить господдержку до 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230707/gaz-1882892454.html

https://ria.ru/20230711/gaz-1883521068.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

виктор томенко