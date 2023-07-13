https://ria.ru/20230713/festival-1883875957.html
На "RT.Док: Время героев" рассказали, благодаря кому проводят фестиваль
На "RT.Док: Время героев" рассказали, благодаря кому проводят фестиваль - РИА Новости, 13.07.2023
На "RT.Док: Время героев" рассказали, благодаря кому проводят фестиваль
Решение провести международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев" в городах России было принято благодаря желанию и просьбам жителей регионов, сообщила РИА... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T04:01
2023-07-13T04:01
2023-07-13T04:01
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Решение провести международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев" в городах России было принято благодаря желанию и просьбам жителей регионов, сообщила РИА Новости руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. "Решения (провести мероприятие в регионах – ред.) было принято не нами, решение было принято зрителями, потому что к нам после московского фестиваля стали подходить люди с просьбой провести такой же фестиваль у нас в Краснодаре, у нас в Казани, в Санкт-Петербурге. Мы решили откликнуться и начали обзванивать администрации, которые с готовностью откликнулись на наш порыв", - рассказала Яковлева. Отмечается, что в рамках фестиваля пройдут встречи и обсуждения с создателями фильмов, открытые лекции и круглые столы. Мероприятие стартовало с премьеры режиссера Клима Поплавского из цикла "Военкоры" - о работе российских журналистов на передовой. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Мероприятие пройдет в семи городах – Краснодаре, Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном. Ранее Яковлева также уточнила РИА Новости, что будет включать фильмы принимающих регионов.
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россия
На "RT.Док: Время героев" рассказали, благодаря кому проводят фестиваль
Продюсер "RT.Док: Время героев" Яковлева: решение проводить фестиваль принимали зрители
КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Решение провести международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев" в городах России было принято благодаря желанию и просьбам жителей регионов, сообщила РИА Новости руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
«
"Решения (провести мероприятие в регионах – ред.) было принято не нами, решение было принято зрителями, потому что к нам после московского фестиваля стали подходить люди с просьбой провести такой же фестиваль у нас в Краснодаре, у нас в Казани, в Санкт-Петербурге. Мы решили откликнуться и начали обзванивать администрации, которые с готовностью откликнулись на наш порыв", - рассказала Яковлева.
Отмечается, что в рамках фестиваля пройдут встречи и обсуждения с создателями фильмов, открытые лекции и круглые столы. Мероприятие стартовало с премьеры режиссера Клима Поплавского из цикла "Военкоры" - о работе российских журналистов на передовой.
Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Мероприятие пройдет в семи городах – Краснодаре, Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном. Ранее Яковлева также уточнила РИА Новости, что будет включать фильмы принимающих регионов.
Продюсер "RT.Док: Время героев" рассказала о главной цели фестиваля