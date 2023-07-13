https://ria.ru/20230713/festival-1883869680.html

Продюсер "RT.Док: Время героев" рассказала о главной цели фестиваля

Продюсер "RT.Док: Время героев" рассказала о главной цели фестиваля - РИА Новости, 13.07.2023

Продюсер "RT.Док: Время героев" рассказала о главной цели фестиваля

Международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев", стартующий в городах России, покажет документальные ленты о подвигах людей разных профессий в зоне... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T01:06

2023-07-13T01:06

2023-07-13T01:06

россия

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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев", стартующий в городах России, покажет документальные ленты о подвигах людей разных профессий в зоне спецоперации, сообщила РИА Новости руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. Международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев" проходит в Краснодаре 12-14 июля. Зрители столицы Кубани смогут увидеть 15 документальных картин. "Основная цель нашего фестиваля, чтобы как можно больше зрителей узнали о наших героях, потому что время, в которое мы живем сейчас – оно, конечно, уникальное. Документальные фильмы стало смотреть даже гораздо интереснее чем художественные…. Эти фильмы о наших военных, о волонтерах, которые продолжают помогать Донбассу, о представителях культурного фронта, которые едут и поднимают боевой дух ребятам, о священнослужителях, медработниках и военкорах – все эти люди герои. Фильмы о них", - рассказала Яковлева. Отмечается, что в рамках фестиваля пройдут встречи и обсуждения с создателями фильмов, открытые лекции и круглые столы. Мероприятие стартовало с премьеры режиссера Клима Поплавского из цикла "Военкоры" - о работе российских журналистов на передовой. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Мероприятие пройдет в семи городах – Краснодаре, Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном. Ранее Яковлева также уточнила РИА Новости, что будет включать фильмы принимающих регионов.

https://ria.ru/20230712/festival-1883863418.html

https://ria.ru/20230703/programma-1881979032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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