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Продюсер "RT.Док: Время героев" рассказала о главной цели фестиваля - РИА Новости, 13.07.2023
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01:06 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/festival-1883869680.html
Продюсер "RT.Док: Время героев" рассказала о главной цели фестиваля
Продюсер "RT.Док: Время героев" рассказала о главной цели фестиваля - РИА Новости, 13.07.2023
Продюсер "RT.Док: Время героев" рассказала о главной цели фестиваля
Международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев", стартующий в городах России, покажет документальные ленты о подвигах людей разных профессий в зоне... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T01:06
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россия
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев", стартующий в городах России, покажет документальные ленты о подвигах людей разных профессий в зоне спецоперации, сообщила РИА Новости руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. Международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев" проходит в Краснодаре 12-14 июля. Зрители столицы Кубани смогут увидеть 15 документальных картин. "Основная цель нашего фестиваля, чтобы как можно больше зрителей узнали о наших героях, потому что время, в которое мы живем сейчас – оно, конечно, уникальное. Документальные фильмы стало смотреть даже гораздо интереснее чем художественные…. Эти фильмы о наших военных, о волонтерах, которые продолжают помогать Донбассу, о представителях культурного фронта, которые едут и поднимают боевой дух ребятам, о священнослужителях, медработниках и военкорах – все эти люди герои. Фильмы о них", - рассказала Яковлева. Отмечается, что в рамках фестиваля пройдут встречи и обсуждения с создателями фильмов, открытые лекции и круглые столы. Мероприятие стартовало с премьеры режиссера Клима Поплавского из цикла "Военкоры" - о работе российских журналистов на передовой. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Мероприятие пройдет в семи городах – Краснодаре, Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном. Ранее Яковлева также уточнила РИА Новости, что будет включать фильмы принимающих регионов.
https://ria.ru/20230712/festival-1883863418.html
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россия
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Продюсер "RT.Док: Время героев" рассказала о главной цели фестиваля

Продюсер "RT.Док: Время героев" Яковлева: фестиваль расскажет о подвигах участников СВО

© Фото предоставленj пресс-службой фестиваляРуководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля "aRTel.doc: время героев" Екатерина Яковлева
Руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля aRTel.doc: время героев Екатерина Яковлева
© Фото предоставленj пресс-службой фестиваля
Руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля "aRTel.doc: время героев" Екатерина Яковлева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев", стартующий в городах России, покажет документальные ленты о подвигах людей разных профессий в зоне спецоперации, сообщила РИА Новости руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
Международный фестиваль кино "RT.Док: Время героев" проходит в Краснодаре 12-14 июля. Зрители столицы Кубани смогут увидеть 15 документальных картин.
Генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева выступает на церемонии открытия первого международного фестиваля документального кино aRTel.doc: Время героев в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Фестиваль "RT.Док: Время героев" будет включать фильмы принимающих регионов
Вчера, 23:20
"Основная цель нашего фестиваля, чтобы как можно больше зрителей узнали о наших героях, потому что время, в которое мы живем сейчас – оно, конечно, уникальное. Документальные фильмы стало смотреть даже гораздо интереснее чем художественные…. Эти фильмы о наших военных, о волонтерах, которые продолжают помогать Донбассу, о представителях культурного фронта, которые едут и поднимают боевой дух ребятам, о священнослужителях, медработниках и военкорах – все эти люди герои. Фильмы о них", - рассказала Яковлева.
Отмечается, что в рамках фестиваля пройдут встречи и обсуждения с создателями фильмов, открытые лекции и круглые столы. Мероприятие стартовало с премьеры режиссера Клима Поплавского из цикла "Военкоры" - о работе российских журналистов на передовой.
Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Мероприятие пройдет в семи городах – Краснодаре, Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном. Ранее Яковлева также уточнила РИА Новости, что будет включать фильмы принимающих регионов.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Севастополь запустит спецпрограмму по отдыху для семей участников СВО
3 июля, 17:41
 
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