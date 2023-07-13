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Дело о нападении в Электростали переквалифицировали на более тяжкую статью - РИА Новости, 13.07.2023
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15:45 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/elektrostal-1884002105.html
Дело о нападении в Электростали переквалифицировали на более тяжкую статью
Дело о нападении в Электростали переквалифицировали на более тяжкую статью - РИА Новости, 13.07.2023
Дело о нападении в Электростали переквалифицировали на более тяжкую статью
Следователи переквалифицировали уголовное дело по факту нападения на молодого человека в Электростали, которому сняли скальп из-за цвета волос, на более тяжкую... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:45
2023-07-13T15:45
происшествия
электросталь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следователи переквалифицировали уголовное дело по факту нападения на молодого человека в Электростали, которому сняли скальп из-за цвета волос, на более тяжкую статью - теперь речь идет о причинении тяжкого вреда здоровья, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что в Электростали повздорили трое мужчин, двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. По данным региональной прокуратуры, причиной конфликта стал цвет волос одного из молодых людей, ему нанесли "скальпированную рану волосяной части головы". Задержаны оба подозреваемых. Позже в видео МВД они признались, что в тот день выпивали. Материалы дела о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести впоследствии передали в СК. "Продолжается расследование уголовного дела о хулиганстве и причинении 19-летнему жителю города Электростали травм. Действия нападавших квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса РФ. С учетом полученных потерпевшим телесных повреждений им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве (часть 3 статьи 111 УК РФ и часть 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. Оба мужчины арестованы.
https://ria.ru/20230712/elektrostal-1883847282.html
https://ria.ru/20230713/podrostki-1883991552.html
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происшествия, электросталь, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Электросталь, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Дело о нападении в Электростали переквалифицировали на более тяжкую статью

СК переквалифицировал уголовное дело о нападении на молодого человека в Электростали

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следователи переквалифицировали уголовное дело по факту нападения на молодого человека в Электростали, которому сняли скальп из-за цвета волос, на более тяжкую статью - теперь речь идет о причинении тяжкого вреда здоровья, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что в Электростали повздорили трое мужчин, двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. По данным региональной прокуратуры, причиной конфликта стал цвет волос одного из молодых людей, ему нанесли "скальпированную рану волосяной части головы". Задержаны оба подозреваемых. Позже в видео МВД они признались, что в тот день выпивали. Материалы дела о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести впоследствии передали в СК.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Мужчин, попытавшихся снять скальп с молодого человека, отправили в СИЗО
12 июля, 20:19
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"Продолжается расследование уголовного дела о хулиганстве и причинении 19-летнему жителю города Электростали травм. Действия нападавших квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса РФ. С учетом полученных потерпевшим телесных повреждений им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве (часть 3 статьи 111 УК РФ и часть 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Оба мужчины арестованы.
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В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков
Вчера, 15:18
 
ПроисшествияЭлектростальСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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