https://ria.ru/20230713/ekstraditsiya-1883952013.html

Верховный суд Швеции остановил экстрадицию турецких граждан

Верховный суд Швеции остановил экстрадицию турецких граждан - РИА Новости, 13.07.2023

Верховный суд Швеции остановил экстрадицию турецких граждан

Верховный суд Швеции остановил экстрадицию двух граждан Турции на их родину, в Анкаре их обвиняют в участии в вооруженной террористической организации, однако,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:14

2023-07-13T13:14

2023-07-13T13:14

швеция

анкара (провинция)

турция

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Верховный суд Швеции остановил экстрадицию двух граждан Турции на их родину, в Анкаре их обвиняют в участии в вооруженной террористической организации, однако, по мнению шведского суда, "существуют препятствия для экстрадиции". "Турция запросила экстрадицию двух турецких граждан. В одном случае экстрадиция запрашивается для приведения в исполнение приговора к тюремному заключению, а в другом — для судебного преследования. В заключении правительства Верховный суд пояснил, что в обоих случаях существуют препятствия для экстрадиции", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Верховного суда Швеции. Отмечается, что, по мнению турецкой стороны, упомянутые граждане связаны с движением Гюлена, которое в Анкаре считают вооруженной террористической организацией. Указанные турецкие граждане загрузили и использовали мобильное приложение, которым пользуются члены движения. По мнению Верховного суда Швеции, "загрузка и использование мобильного приложения само по себе не может рассматриваться" как участие в той или иной террористической организации. Суд также отметил, что "необходимо провести оценку того, соответствует ли деяние преступлению в соответствии со шведским законодательством". Кроме того, отметили в суде, "существуют препятствия", связанные в том числе и с тем, что турецкие граждане имеют статус беженцев и "рискуют подвергнуться преследованию в случае их экстрадиции".

https://ria.ru/20230712/shvetsiya-1883814970.html

швеция

анкара (провинция)

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швеция, анкара (провинция), турция