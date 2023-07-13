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Верховный суд Швеции остановил экстрадицию турецких граждан - РИА Новости, 13.07.2023
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13:14 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/ekstraditsiya-1883952013.html
Верховный суд Швеции остановил экстрадицию турецких граждан
Верховный суд Швеции остановил экстрадицию турецких граждан - РИА Новости, 13.07.2023
Верховный суд Швеции остановил экстрадицию турецких граждан
Верховный суд Швеции остановил экстрадицию двух граждан Турции на их родину, в Анкаре их обвиняют в участии в вооруженной террористической организации, однако,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:14
2023-07-13T13:14
швеция
анкара (провинция)
турция
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Верховный суд Швеции остановил экстрадицию двух граждан Турции на их родину, в Анкаре их обвиняют в участии в вооруженной террористической организации, однако, по мнению шведского суда, "существуют препятствия для экстрадиции". "Турция запросила экстрадицию двух турецких граждан. В одном случае экстрадиция запрашивается для приведения в исполнение приговора к тюремному заключению, а в другом — для судебного преследования. В заключении правительства Верховный суд пояснил, что в обоих случаях существуют препятствия для экстрадиции", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Верховного суда Швеции. Отмечается, что, по мнению турецкой стороны, упомянутые граждане связаны с движением Гюлена, которое в Анкаре считают вооруженной террористической организацией. Указанные турецкие граждане загрузили и использовали мобильное приложение, которым пользуются члены движения. По мнению Верховного суда Швеции, "загрузка и использование мобильного приложения само по себе не может рассматриваться" как участие в той или иной террористической организации. Суд также отметил, что "необходимо провести оценку того, соответствует ли деяние преступлению в соответствии со шведским законодательством". Кроме того, отметили в суде, "существуют препятствия", связанные в том числе и с тем, что турецкие граждане имеют статус беженцев и "рискуют подвергнуться преследованию в случае их экстрадиции".
https://ria.ru/20230712/shvetsiya-1883814970.html
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швеция, анкара (провинция), турция
Швеция, Анкара (провинция), Турция
Верховный суд Швеции остановил экстрадицию турецких граждан

Верховный суд Швеции отказал в экстрадиции двух турецких граждан по запросу Анкары

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Верховный суд Швеции остановил экстрадицию двух граждан Турции на их родину, в Анкаре их обвиняют в участии в вооруженной террористической организации, однако, по мнению шведского суда, "существуют препятствия для экстрадиции".
"Турция запросила экстрадицию двух турецких граждан. В одном случае экстрадиция запрашивается для приведения в исполнение приговора к тюремному заключению, а в другом — для судебного преследования. В заключении правительства Верховный суд пояснил, что в обоих случаях существуют препятствия для экстрадиции", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Верховного суда Швеции.
Отмечается, что, по мнению турецкой стороны, упомянутые граждане связаны с движением Гюлена, которое в Анкаре считают вооруженной террористической организацией. Указанные турецкие граждане загрузили и использовали мобильное приложение, которым пользуются члены движения.
По мнению Верховного суда Швеции, "загрузка и использование мобильного приложения само по себе не может рассматриваться" как участие в той или иной террористической организации. Суд также отметил, что "необходимо провести оценку того, соответствует ли деяние преступлению в соответствии со шведским законодательством".
Кроме того, отметили в суде, "существуют препятствия", связанные в том числе и с тем, что турецкие граждане имеют статус беженцев и "рискуют подвергнуться преследованию в случае их экстрадиции".
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