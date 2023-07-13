https://ria.ru/20230713/ekonomika-1884034598.html
Путин призвал перевести российскую экономику на новые принципы работы
Путин призвал перевести российскую экономику на новые принципы работы - РИА Новости, 13.07.2023
Путин призвал перевести российскую экономику на новые принципы работы
Российская экономика, социальная сфера должны быть переведены на новые принципы работы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:06
2023-07-13T17:06
2023-07-13T17:20
владимир путин
россия
технологии
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российская экономика, социальная сфера должны быть переведены на новые принципы работы, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша принципиальная задача - перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти, работу органов власти на качественно новые принципы работы. Внедрить управление на новых данных. На основе больших данных. Эффект, как мы рассчитываем, будет в полном смысле комплексным, мультипликативным", - сказал он на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь".Путин отметил, что речь идет о кратном повышении качества управления и производительности труда.
https://ria.ru/20230706/ekonomika-1882501268.html
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владимир путин, россия, технологии
Владимир Путин, Россия, Технологии
Путин призвал перевести российскую экономику на новые принципы работы
Путин: российскую экономику, социальную сферу нужно перевести на новые принципы работы
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российская экономика, социальная сфера должны быть переведены на новые принципы работы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша принципиальная задача - перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти, работу органов власти на качественно новые принципы работы. Внедрить управление на новых данных. На основе больших данных. Эффект, как мы рассчитываем, будет в полном смысле комплексным, мультипликативным", - сказал он на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь".
Путин отметил, что речь идет о кратном повышении качества управления и производительности труда.
России надо развивать экономику, чтобы ее не изолировали, считает эксперт