https://ria.ru/20230713/ekonomika-1884034598.html

Путин призвал перевести российскую экономику на новые принципы работы

Путин призвал перевести российскую экономику на новые принципы работы - РИА Новости, 13.07.2023

Путин призвал перевести российскую экономику на новые принципы работы

Российская экономика, социальная сфера должны быть переведены на новые принципы работы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:06

2023-07-13T17:06

2023-07-13T17:20

владимир путин

россия

технологии

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российская экономика, социальная сфера должны быть переведены на новые принципы работы, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша принципиальная задача - перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти, работу органов власти на качественно новые принципы работы. Внедрить управление на новых данных. На основе больших данных. Эффект, как мы рассчитываем, будет в полном смысле комплексным, мультипликативным", - сказал он на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь".Путин отметил, что речь идет о кратном повышении качества управления и производительности труда.

https://ria.ru/20230706/ekonomika-1882501268.html

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владимир путин, россия, технологии