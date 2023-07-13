https://ria.ru/20230713/dorogi-1883968202.html
Губернаторы Моор и Комарова обсудили дороги Тюменской области
Губернаторы Моор и Комарова обсудили дороги Тюменской области - РИА Новости, 13.07.2023
Губернаторы Моор и Комарова обсудили дороги Тюменской области
Развитие дорожно-транспортной сети стало одной из ключевых тем встречи главы Тюменской области Александра Моора и губернатора Ханты-Мансийского автономного... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:56
2023-07-13T13:56
2023-07-13T13:56
тюменская область
тюменская область
александр моор
наталья комарова
тюмень
ханты-мансийск
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ТЮМЕНЬ, 13 июл – РИА Новости. Развитие дорожно-транспортной сети стало одной из ключевых тем встречи главы Тюменской области Александра Моора и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Встреча состоялась 12 июля в рамках рабочей поездки Моора в Ханты-Мансийск, стороны обсудили перспективы социально-экономического развития территорий, реализацию совместных проектов и инициатив. "Одной из тем стало развитие дорожно-транспортной сети. Александр Моор отметил, что на территории Тюменской области активно продолжается реконструкция федеральной автомагистрали Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. В четырехполосном исполнении, с разделением встречных потоков уже сделано более 150 километров дороги. До 2028 года трасса станет полностью четырехполосной – вплоть до Тобольска", - отмечается в сообщении. Моор подчеркнул, что данная трасса важна для экономики регионов, следовательно, работу стоит продолжить. "Нельзя останавливаться. Мы продолжим работу с федеральными коллегами по дальнейшему расширению трассы, потому что по ней ездят и югорчане, и ямальцы, и тюменцы, и для экономики она важна. Дорога должна быть безопасной. Я думаю, что в Югре, что в Тюменской области вопрос дорожного строительства, реконструкции и ремонта федеральных, региональных, муниципальных трасс является приоритетом работы наших правительств", – сказал Александр Моор. Наталья Комарова в свою очередь отметила, что большинство региональных и межмуниципальных дорог в Югре соответствует стандарту, но сеть муниципальных дорог нуждается в развитии. "В вопросах, связанных с обеспечением финансирования из окружного бюджета, мы примем такое решение", - добавила губернатор Югры.
https://ria.ru/20230707/moor-1882786668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, александр моор, наталья комарова, тюмень, ханты-мансийск
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Наталья Комарова, Тюмень, Ханты-Мансийск
ТЮМЕНЬ, 13 июл – РИА Новости. Развитие дорожно-транспортной сети стало одной из ключевых тем встречи главы Тюменской области Александра Моора и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Встреча состоялась 12 июля в рамках рабочей поездки Моора в Ханты-Мансийск
, стороны обсудили перспективы социально-экономического развития территорий, реализацию совместных проектов и инициатив.
"Одной из тем стало развитие дорожно-транспортной сети. Александр Моор отметил, что на территории Тюменской области активно продолжается реконструкция федеральной автомагистрали Тюмень
– Тобольск
– Ханты-Мансийск. В четырехполосном исполнении, с разделением встречных потоков уже сделано более 150 километров дороги. До 2028 года трасса станет полностью четырехполосной – вплоть до Тобольска", - отмечается в сообщении.
Моор подчеркнул, что данная трасса важна для экономики регионов, следовательно, работу стоит продолжить. "Нельзя останавливаться. Мы продолжим работу с федеральными коллегами по дальнейшему расширению трассы, потому что по ней ездят и югорчане, и ямальцы, и тюменцы, и для экономики она важна. Дорога должна быть безопасной. Я думаю, что в Югре, что в Тюменской области вопрос дорожного строительства, реконструкции и ремонта федеральных, региональных, муниципальных трасс является приоритетом работы наших правительств", – сказал Александр Моор.
Наталья Комарова в свою очередь отметила, что большинство региональных и межмуниципальных дорог в Югре соответствует стандарту, но сеть муниципальных дорог нуждается в развитии. "В вопросах, связанных с обеспечением финансирования из окружного бюджета, мы примем такое решение", - добавила губернатор Югры.
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