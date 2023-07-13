Рейтинг@Mail.ru
Губернаторы Моор и Комарова обсудили дороги Тюменской области - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
13:56 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/dorogi-1883968202.html
Губернаторы Моор и Комарова обсудили дороги Тюменской области
Губернаторы Моор и Комарова обсудили дороги Тюменской области - РИА Новости, 13.07.2023
Губернаторы Моор и Комарова обсудили дороги Тюменской области
Развитие дорожно-транспортной сети стало одной из ключевых тем встречи главы Тюменской области Александра Моора и губернатора Ханты-Мансийского автономного... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:56
2023-07-13T13:56
тюменская область
тюменская область
александр моор
наталья комарова
тюмень
ханты-мансийск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750285328_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_a34f73c2cd113fa36c2e89b15e8819fd.jpg
ТЮМЕНЬ, 13 июл – РИА Новости. Развитие дорожно-транспортной сети стало одной из ключевых тем встречи главы Тюменской области Александра Моора и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Встреча состоялась 12 июля в рамках рабочей поездки Моора в Ханты-Мансийск, стороны обсудили перспективы социально-экономического развития территорий, реализацию совместных проектов и инициатив. "Одной из тем стало развитие дорожно-транспортной сети. Александр Моор отметил, что на территории Тюменской области активно продолжается реконструкция федеральной автомагистрали Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. В четырехполосном исполнении, с разделением встречных потоков уже сделано более 150 километров дороги. До 2028 года трасса станет полностью четырехполосной – вплоть до Тобольска", - отмечается в сообщении. Моор подчеркнул, что данная трасса важна для экономики регионов, следовательно, работу стоит продолжить. "Нельзя останавливаться. Мы продолжим работу с федеральными коллегами по дальнейшему расширению трассы, потому что по ней ездят и югорчане, и ямальцы, и тюменцы, и для экономики она важна. Дорога должна быть безопасной. Я думаю, что в Югре, что в Тюменской области вопрос дорожного строительства, реконструкции и ремонта федеральных, региональных, муниципальных трасс является приоритетом работы наших правительств", – сказал Александр Моор. Наталья Комарова в свою очередь отметила, что большинство региональных и межмуниципальных дорог в Югре соответствует стандарту, но сеть муниципальных дорог нуждается в развитии. "В вопросах, связанных с обеспечением финансирования из окружного бюджета, мы примем такое решение", - добавила губернатор Югры.
https://ria.ru/20230707/moor-1882786668.html
тюменская область
тюмень
ханты-мансийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750285328_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_add67aa4614b226eb53e6c4cd1776cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, александр моор, наталья комарова, тюмень, ханты-мансийск
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Наталья Комарова, Тюмень, Ханты-Мансийск

Губернаторы Моор и Комарова обсудили дороги Тюменской области

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени и мост Влюбленных
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 13 июл – РИА Новости. Развитие дорожно-транспортной сети стало одной из ключевых тем встречи главы Тюменской области Александра Моора и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Встреча состоялась 12 июля в рамках рабочей поездки Моора в Ханты-Мансийск, стороны обсудили перспективы социально-экономического развития территорий, реализацию совместных проектов и инициатив.
"Одной из тем стало развитие дорожно-транспортной сети. Александр Моор отметил, что на территории Тюменской области активно продолжается реконструкция федеральной автомагистрали ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск. В четырехполосном исполнении, с разделением встречных потоков уже сделано более 150 километров дороги. До 2028 года трасса станет полностью четырехполосной – вплоть до Тобольска", - отмечается в сообщении.
Моор подчеркнул, что данная трасса важна для экономики регионов, следовательно, работу стоит продолжить. "Нельзя останавливаться. Мы продолжим работу с федеральными коллегами по дальнейшему расширению трассы, потому что по ней ездят и югорчане, и ямальцы, и тюменцы, и для экономики она важна. Дорога должна быть безопасной. Я думаю, что в Югре, что в Тюменской области вопрос дорожного строительства, реконструкции и ремонта федеральных, региональных, муниципальных трасс является приоритетом работы наших правительств", – сказал Александр Моор.
Наталья Комарова в свою очередь отметила, что большинство региональных и межмуниципальных дорог в Югре соответствует стандарту, но сеть муниципальных дорог нуждается в развитии. "В вопросах, связанных с обеспечением финансирования из окружного бюджета, мы примем такое решение", - добавила губернатор Югры.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Губернатор Моор проверил строительство дорог, школы и катка в Тюмени
7 июля, 13:38
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорНаталья КомароваТюменьХанты-Мансийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала