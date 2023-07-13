https://ria.ru/20230713/donetsk-1884032518.html

Львова-Белова рассказала о воссоединении девочек из Донецка с мамой

Львова-Белова рассказала о воссоединении девочек из Донецка с мамой - РИА Новости, 13.07.2023

Львова-Белова рассказала о воссоединении девочек из Донецка с мамой

Две девочки вместе с бабушкой из Донецка смогли воссоединиться с мамой на Украине, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:59

2023-07-13T16:59

2023-07-13T16:59

россия

донецк

украина

мария львова-белова

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Две девочки вместе с бабушкой из Донецка смогли воссоединиться с мамой на Украине, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Еще одна история счастливого воссоединения детей и родителей, разлученных в ходе СВО. Украинская сторона попросила нас помочь с переездом бабушки и двух ее внучек 12 и 5 лет из Донецка на Украину - к маме детей. Вместе с любимым питомцем - померанским шпицем Джессикой", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале. Он рассказала, что команда детально разработала безопасный маршрут - через несколько регионов России, потом в Белоруссию и на Украину. "На каждом этапе пути подключались региональные уполномоченные по правам ребенка - встречали, сопровождали в дороге, провожали до гостиницы, сажали на поезд. Помог Международный Комитет Красного Креста - организация оказала транспортную поддержку по России и Белоруссии, а также оплатила расходы на проживание", - сообщила детский омбудсмен России. По словам Львовой-Беловой, сегодня семья благополучно пересекла белорусско-украинскую границу и дети встретились со своей мамой. Уполномоченный поблагодарила всех, кто участвовал в процессе воссоединения.

https://ria.ru/20230712/deti-1883755271.html

https://ria.ru/20230605/deti-1876226175.html

россия

донецк

украина

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Дарья Буймова

россия, донецк, украина, мария львова-белова, общество