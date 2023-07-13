https://ria.ru/20230713/donetsk-1884032518.html
Львова-Белова рассказала о воссоединении девочек из Донецка с мамой
Львова-Белова рассказала о воссоединении девочек из Донецка с мамой - РИА Новости, 13.07.2023
Львова-Белова рассказала о воссоединении девочек из Донецка с мамой
Две девочки вместе с бабушкой из Донецка смогли воссоединиться с мамой на Украине, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:59
2023-07-13T16:59
2023-07-13T16:59
россия
донецк
украина
мария львова-белова
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Две девочки вместе с бабушкой из Донецка смогли воссоединиться с мамой на Украине, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Еще одна история счастливого воссоединения детей и родителей, разлученных в ходе СВО. Украинская сторона попросила нас помочь с переездом бабушки и двух ее внучек 12 и 5 лет из Донецка на Украину - к маме детей. Вместе с любимым питомцем - померанским шпицем Джессикой", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале. Он рассказала, что команда детально разработала безопасный маршрут - через несколько регионов России, потом в Белоруссию и на Украину. "На каждом этапе пути подключались региональные уполномоченные по правам ребенка - встречали, сопровождали в дороге, провожали до гостиницы, сажали на поезд. Помог Международный Комитет Красного Креста - организация оказала транспортную поддержку по России и Белоруссии, а также оплатила расходы на проживание", - сообщила детский омбудсмен России. По словам Львовой-Беловой, сегодня семья благополучно пересекла белорусско-украинскую границу и дети встретились со своей мамой. Уполномоченный поблагодарила всех, кто участвовал в процессе воссоединения.
https://ria.ru/20230712/deti-1883755271.html
https://ria.ru/20230605/deti-1876226175.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецк, украина, мария львова-белова, общество
Россия, Донецк, Украина, Мария Львова-Белова, Общество
Львова-Белова рассказала о воссоединении девочек из Донецка с мамой
Омбудсмен Львова-Белова: две девочки из Донецка воссоединились с мамой на Украине
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Две девочки вместе с бабушкой из Донецка смогли воссоединиться с мамой на Украине, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Еще одна история счастливого воссоединения детей и родителей, разлученных в ходе СВО. Украинская сторона попросила нас помочь с переездом бабушки и двух ее внучек 12 и 5 лет из Донецка на Украину - к маме детей. Вместе с любимым питомцем - померанским шпицем Джессикой", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.
Львова-Белова: дети из новых регионов России смогут отдыхать в Белоруссии
Он рассказала, что команда детально разработала безопасный маршрут - через несколько регионов России, потом в Белоруссию
и на Украину.
"На каждом этапе пути подключались региональные уполномоченные по правам ребенка - встречали, сопровождали в дороге, провожали до гостиницы, сажали на поезд. Помог Международный Комитет Красного Креста - организация оказала транспортную поддержку по России и Белоруссии, а также оплатила расходы на проживание", - сообщила детский омбудсмен России.
По словам Львовой-Беловой, сегодня семья благополучно пересекла белорусско-украинскую границу и дети встретились со своей мамой. Уполномоченный поблагодарила всех, кто участвовал в процессе воссоединения.
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