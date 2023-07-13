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ВС России уничтожили почти 500 солдат ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 13.07.2023 (обновлено: 14:26 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/donetsk-1883974039.html
ВС России уничтожили почти 500 солдат ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили почти 500 солдат ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.07.2023
ВС России уничтожили почти 500 солдат ВСУ на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 украинских военнослужащих, 12 единиц техники, включая... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:10
2023-07-13T14:26
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 украинских военнослужащих, 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили в четверг в Минобороны России."На донецком направлении в результате мужественных действий подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены шестнадцать атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Курдюмовки в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."В ходе боевых действий потери противника составили до 480 украинских военнослужащих, шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубицы "Мста-Б" и "Д-30". Кроме того, в районе населенного пункта Предтечино Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили почти 500 солдат ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России отбили 16 атак, уничтожили до 480 солдат ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 украинских военнослужащих, 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На донецком направлении в результате мужественных действий подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены шестнадцать атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Курдюмовки в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
"В ходе боевых действий потери противника составили до 480 украинских военнослужащих, шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубицы "Мста-Б" и "Д-30". Кроме того, в районе населенного пункта Предтечино Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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