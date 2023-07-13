https://ria.ru/20230713/donetsk-1883974039.html
ВС России уничтожили почти 500 солдат ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили почти 500 солдат ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.07.2023
ВС России уничтожили почти 500 солдат ВСУ на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 украинских военнослужащих, 12 единиц техники, включая... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:10
2023-07-13T14:10
2023-07-13T14:26
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 украинских военнослужащих, 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили в четверг в Минобороны России."На донецком направлении в результате мужественных действий подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены шестнадцать атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Курдюмовки в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."В ходе боевых действий потери противника составили до 480 украинских военнослужащих, шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубицы "Мста-Б" и "Д-30". Кроме того, в районе населенного пункта Предтечино Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили почти 500 солдат ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России отбили 16 атак, уничтожили до 480 солдат ВСУ на Донецком направлении