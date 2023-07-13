https://ria.ru/20230713/donetsk-1883974039.html

ВС России уничтожили почти 500 солдат ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили почти 500 солдат ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.07.2023

ВС России уничтожили почти 500 солдат ВСУ на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 украинских военнослужащих, 12 единиц техники, включая... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:10

2023-07-13T14:10

2023-07-13T14:26

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 украинских военнослужащих, 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили в четверг в Минобороны России."На донецком направлении в результате мужественных действий подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены шестнадцать атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Курдюмовки в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."В ходе боевых действий потери противника составили до 480 украинских военнослужащих, шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубицы "Мста-Б" и "Д-30". Кроме того, в районе населенного пункта Предтечино Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины