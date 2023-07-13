https://ria.ru/20230713/deti-1883951452.html
Более 600 детей родились в Подмосковье после процедуры ЭКО
Более 600 детей родились в Подмосковье после процедуры ЭКО - РИА Новости, 13.07.2023
Более 600 детей родились в Подмосковье после процедуры ЭКО
В Московской области с начала текущего года после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более 600 детей, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:12
2023-07-13T13:12
2023-07-13T13:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583874827_0:0:3423:1926_1920x0_80_0_0_7b61dfbc8b67e07044037dd1d1d0ecd4.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Московской области с начала текущего года после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более 600 детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жительницы могут пройти процедуру ЭКО при наличии медицинских показаний. Она выполняется благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который входит в нацпроект "Демография". "Благодаря процедуре ЭКО, женщины, которые не могут забеременеть естественным путем, могут родить ребенка. С начала года в Подмосковье родилось уже более 600 детей у женщин, прошедших ЭКО. В этом году планируется провести 5,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой. Получение данной услуги в Московской области возможно бесплатно при оформлении квоты. На сайте министерства здравоохранения региона в разделе "Информация" размещены подробная инструкция для желающих оформить направление на ЭКО и перечень необходимых для этого документов.
https://ria.ru/20230713/trening-1883933994.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583874827_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_2632bd6a051bb0a082f333ac2e079844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова