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Более 600 детей родились в Подмосковье после процедуры ЭКО - РИА Новости, 13.07.2023
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Новости Подмосковья
 
13:12 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/deti-1883951452.html
Более 600 детей родились в Подмосковье после процедуры ЭКО
Более 600 детей родились в Подмосковье после процедуры ЭКО - РИА Новости, 13.07.2023
Более 600 детей родились в Подмосковье после процедуры ЭКО
В Московской области с начала текущего года после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более 600 детей, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:12
2023-07-13T13:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Московской области с начала текущего года после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более 600 детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жительницы могут пройти процедуру ЭКО при наличии медицинских показаний. Она выполняется благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который входит в нацпроект "Демография". "Благодаря процедуре ЭКО, женщины, которые не могут забеременеть естественным путем, могут родить ребенка. С начала года в Подмосковье родилось уже более 600 детей у женщин, прошедших ЭКО. В этом году планируется провести 5,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой. Получение данной услуги в Московской области возможно бесплатно при оформлении квоты. На сайте министерства здравоохранения региона в разделе "Информация" размещены подробная инструкция для желающих оформить направление на ЭКО и перечень необходимых для этого документов.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Более 600 детей родились в Подмосковье после процедуры ЭКО

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Новорожденный ребенок
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Московской области с начала текущего года после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более 600 детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Жительницы могут пройти процедуру ЭКО при наличии медицинских показаний. Она выполняется благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который входит в нацпроект "Демография".
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"Благодаря процедуре ЭКО, женщины, которые не могут забеременеть естественным путем, могут родить ребенка. С начала года в Подмосковье родилось уже более 600 детей у женщин, прошедших ЭКО. В этом году планируется провести 5,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.
Получение данной услуги в Московской области возможно бесплатно при оформлении квоты. На сайте министерства здравоохранения региона в разделе "Информация" размещены подробная инструкция для желающих оформить направление на ЭКО и перечень необходимых для этого документов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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