https://ria.ru/20230713/deti-1883951452.html

Более 600 детей родились в Подмосковье после процедуры ЭКО

Более 600 детей родились в Подмосковье после процедуры ЭКО - РИА Новости, 13.07.2023

Более 600 детей родились в Подмосковье после процедуры ЭКО

В Московской области с начала текущего года после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более 600 детей, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:12

2023-07-13T13:12

2023-07-13T13:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Московской области с начала текущего года после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более 600 детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жительницы могут пройти процедуру ЭКО при наличии медицинских показаний. Она выполняется благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который входит в нацпроект "Демография". "Благодаря процедуре ЭКО, женщины, которые не могут забеременеть естественным путем, могут родить ребенка. С начала года в Подмосковье родилось уже более 600 детей у женщин, прошедших ЭКО. В этом году планируется провести 5,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой. Получение данной услуги в Московской области возможно бесплатно при оформлении квоты. На сайте министерства здравоохранения региона в разделе "Информация" размещены подробная инструкция для желающих оформить направление на ЭКО и перечень необходимых для этого документов.

https://ria.ru/20230713/trening-1883933994.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова