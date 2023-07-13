Херш высказался о поставках кассетных боеприпасов Украине
Херш со ссылкой на чиновника: кассетные снаряды не изменят ход конфликта на Украине
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поставляемые Киеву кассетные боеприпасы не изменят ход украинского конфликта, сообщает на своем сайте американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванного чиновника.
"В любом случае у кассетных бомб нет шансов изменить ход конфликта", - приводит Херш слова чиновника.
Администрация президента США Джо Байдена "облажалась" в ситуации на Украине, добавил источник. Журналист также указывает, что плюсы этого заключаются в невозможности достижения каких-либо успехов в ходе украинского контрнаступления сейчас.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. В украинских войсках позднее заявили, что Киев уже получил кассетные боеприпасы от США.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.