https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884009440.html

Херш высказался о поставках кассетных боеприпасов Украине

Херш высказался о поставках кассетных боеприпасов Украине - РИА Новости, 13.07.2023

Херш высказался о поставках кассетных боеприпасов Украине

Поставляемые Киеву кассетные боеприпасы не изменят ход украинского конфликта, сообщает на своем сайте американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:06

2023-07-13T16:06

2023-07-13T16:07

сеймур херш

джо байден

мария захарова

human rights watch

вооруженные силы украины

киев

сша

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поставляемые Киеву кассетные боеприпасы не изменят ход украинского конфликта, сообщает на своем сайте американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванного чиновника. "В любом случае у кассетных бомб нет шансов изменить ход конфликта", - приводит Херш слова чиновника. Администрация президента США Джо Байдена "облажалась" в ситуации на Украине, добавил источник. Журналист также указывает, что плюсы этого заключаются в невозможности достижения каких-либо успехов в ходе украинского контрнаступления сейчас. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. В украинских войсках позднее заявили, что Киев уже получил кассетные боеприпасы от США. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.

https://ria.ru/20230713/vsu-1883977332.html

https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883627078.html

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883704908.html

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сеймур херш, джо байден, мария захарова, human rights watch, вооруженные силы украины, киев, сша, россия