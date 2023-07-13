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Херш высказался о поставках кассетных боеприпасов Украине - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 13.07.2023 (обновлено: 16:07 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884009440.html
Херш высказался о поставках кассетных боеприпасов Украине
Херш высказался о поставках кассетных боеприпасов Украине - РИА Новости, 13.07.2023
Херш высказался о поставках кассетных боеприпасов Украине
Поставляемые Киеву кассетные боеприпасы не изменят ход украинского конфликта, сообщает на своем сайте американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:06
2023-07-13T16:07
сеймур херш
джо байден
мария захарова
human rights watch
вооруженные силы украины
киев
сша
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поставляемые Киеву кассетные боеприпасы не изменят ход украинского конфликта, сообщает на своем сайте американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванного чиновника. "В любом случае у кассетных бомб нет шансов изменить ход конфликта", - приводит Херш слова чиновника. Администрация президента США Джо Байдена "облажалась" в ситуации на Украине, добавил источник. Журналист также указывает, что плюсы этого заключаются в невозможности достижения каких-либо успехов в ходе украинского контрнаступления сейчас. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. В украинских войсках позднее заявили, что Киев уже получил кассетные боеприпасы от США. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.
https://ria.ru/20230713/vsu-1883977332.html
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сеймур херш, джо байден, мария захарова, human rights watch, вооруженные силы украины, киев, сша, россия
Сеймур Херш, Джо Байден, Мария Захарова, Human Rights Watch, Вооруженные силы Украины, Киев, США, Россия, Специальная военная операция на Украине
Херш высказался о поставках кассетных боеприпасов Украине

Херш со ссылкой на чиновника: кассетные снаряды не изменят ход конфликта на Украине

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поставляемые Киеву кассетные боеприпасы не изменят ход украинского конфликта, сообщает на своем сайте американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванного чиновника.
"В любом случае у кассетных бомб нет шансов изменить ход конфликта", - приводит Херш слова чиновника.
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Украинский генерал заявил, что ВСУ уже получили от США кассетные боеприпасы
Вчера, 14:21
Администрация президента США Джо Байдена "облажалась" в ситуации на Украине, добавил источник. Журналист также указывает, что плюсы этого заключаются в невозможности достижения каких-либо успехов в ходе украинского контрнаступления сейчас.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. В украинских войсках позднее заявили, что Киев уже получил кассетные боеприпасы от США.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Трамп раскритиковал решение Вашингтона о поставках Киеву кассетных бомб
11 июля, 21:44
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Песков прокомментировал решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы
12 июля, 12:37
 
Специальная военная операция на УкраинеСеймур ХершДжо БайденМария ЗахароваHuman Rights WatchВооруженные силы УкраиныКиевСШАРоссия
 
 
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