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Блинкен встретится с Ван И на полях саммита АСЕАН в Индонезии
Блинкен встретится с Ван И на полях саммита АСЕАН в Индонезии - РИА Новости, 13.07.2023
Блинкен встретится с Ван И на полях саммита АСЕАН в Индонезии
Государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на полях саммита АСЕАН в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:13
2023-07-13T05:13
2023-07-13T05:30
в мире
индонезия
ван и (политик)
специальная военная операция на украине
сша
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энтони блинкен
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на полях саммита АСЕАН в Индонезии 13 июля, следует из расписания госдепа."Четверг, 13 июля 2023 года... госсекретарь Блинкен встретится с руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в Джакарте, Индонезия", - говорится в сообщении.В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. В министерских встречах и пост-министерских мероприятиях 2023 года будет участвовать также министерская делегация Восточного Тимора, который готовится стать в ближайшем будущем одиннадцатой страной-членом АСАЕН.Полноправными диалоговыми партнерами регионального блока являются Китай, Россия, США, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, Индия, Евросоюз и Великобритания."Секторальными" диалоговыми партнерами АСЕАН являются Бразилия, Норвегия, Пакистан, Швейцария, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.
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в мире, индонезия, ван и (политик), сша, джакарта, энтони блинкен
В мире, Индонезия, Ван И (политик), Специальная военная операция на Украине, США, Джакарта, Энтони Блинкен
Блинкен встретится с Ван И на полях саммита АСЕАН в Индонезии
Блинкен 13 июля проведет встречу с Ван И на полях саммита АСЕАН в Индонезии