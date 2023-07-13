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Блинкен встретится с Ван И на полях саммита АСЕАН в Индонезии

Блинкен встретится с Ван И на полях саммита АСЕАН в Индонезии - РИА Новости, 13.07.2023

Блинкен встретится с Ван И на полях саммита АСЕАН в Индонезии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на полях саммита АСЕАН в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T05:13

2023-07-13T05:13

2023-07-13T05:30

в мире

индонезия

ван и (политик)

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сша

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энтони блинкен

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на полях саммита АСЕАН в Индонезии 13 июля, следует из расписания госдепа."Четверг, 13 июля 2023 года... госсекретарь Блинкен встретится с руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в Джакарте, Индонезия", - говорится в сообщении.В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. В министерских встречах и пост-министерских мероприятиях 2023 года будет участвовать также министерская делегация Восточного Тимора, который готовится стать в ближайшем будущем одиннадцатой страной-членом АСАЕН.Полноправными диалоговыми партнерами регионального блока являются Китай, Россия, США, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, Индия, Евросоюз и Великобритания."Секторальными" диалоговыми партнерами АСЕАН являются Бразилия, Норвегия, Пакистан, Швейцария, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html

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в мире, индонезия, ван и (политик), сша, джакарта, энтони блинкен