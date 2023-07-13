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ФАС проверит формирование цен на авиабилеты в России - РИА Новости, 13.07.2023
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Туризм
 
17:34 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/aviabilety-1884043822.html
ФАС проверит формирование цен на авиабилеты в России
ФАС проверит формирование цен на авиабилеты в России - РИА Новости, 13.07.2023
ФАС проверит формирование цен на авиабилеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет российские аэропорты и авиакомпании по вопросу цен на авиабилеты в РФ, сообщает ведомство. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:34
2023-07-13T17:34
туризм
новости - туризм
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет российские аэропорты и авиакомпании по вопросу цен на авиабилеты в РФ, сообщает ведомство. "ФАС России и ее территориальные органы совместно с Генеральной Прокуратурой РФ проводят проверки российских авиакомпаний и аэропортов. Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах", - говорится в сообщении. В проверке, как уточняется, также участвуют территориальные управления ФАС России. Так, в настоящее время проверочные мероприятия проходят в городе Москве, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Приморском и Забайкальском краях, Московской, Архангельской, Оренбургской и Вологодской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и республиках Татарстан, Коми и Мордовия. "В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры антимонопольного реагирования", - отмечает ведомство. Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев в опубликованном в четверг интервью РБК высказал мнение, что цены на авиабилеты в России в 2023 году могут вырасти на внутренних рейсах на 15-20%, а на международных рост может составить до 40%. После этого замминистра транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России на величину до 40% не имеет под собой оснований, меры господдержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены.
https://ria.ru/20230704/aviabilety-1881526982.html
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новости - туризм, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
Туризм, Новости - Туризм, Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия
ФАС проверит формирование цен на авиабилеты в России

ФАС проверит российские аэропорты и авиакомпании по вопросу формированию цен на авиабилеты

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты и паспорта. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет российские аэропорты и авиакомпании по вопросу цен на авиабилеты в РФ, сообщает ведомство.
"ФАС России и ее территориальные органы совместно с Генеральной Прокуратурой РФ проводят проверки российских авиакомпаний и аэропортов. Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах", - говорится в сообщении.
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В проверке, как уточняется, также участвуют территориальные управления ФАС России. Так, в настоящее время проверочные мероприятия проходят в городе Москве, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Приморском и Забайкальском краях, Московской, Архангельской, Оренбургской и Вологодской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и республиках Татарстан, Коми и Мордовия.
"В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры антимонопольного реагирования", - отмечает ведомство.
Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев в опубликованном в четверг интервью РБК высказал мнение, что цены на авиабилеты в России в 2023 году могут вырасти на внутренних рейсах на 15-20%, а на международных рост может составить до 40%. После этого замминистра транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России на величину до 40% не имеет под собой оснований, меры господдержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены.
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