https://ria.ru/20230712/zhile-1883811422.html

Губернатор Дмитрий Азаров вручил ключи от квартир тольяттинским дольщикам

Губернатор Дмитрий Азаров вручил ключи от квартир тольяттинским дольщикам - РИА Новости, 12.07.2023

Губернатор Дмитрий Азаров вручил ключи от квартир тольяттинским дольщикам

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти вручил ключи от квартир жителям города, ранее пострадавшим от действий... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:08

2023-07-12T18:08

2023-07-12T18:09

самарская область

дмитрий азаров

жилье

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти вручил ключи от квартир жителям города, ранее пострадавшим от действий недобросовестного застройщика ООО "Сентябрь-два", сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Всего в доме по адресу улица Коммунистическая, 40, который был достроен благодаря поддержке правительства, будут жить 168 семей. Строительство многоквартирного дома в Комсомольском районе Тольятти началось в 2010 году. В 2015 году работы остановились, а спустя 4 года дом был включен в реестр проблемных. После подписания соглашения по завершению строительства проблемных объектов региона между губернатором региона и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства, дело сдвинулось с мертвой точки. Гражданам, которые оказались в ситуации двойной продажи квартир, были выплачены денежные компенсации. А по самому дому было принято решение о его достройке. Губернатор поздравил новоиспеченных собственников жилья. "Понимаю, насколько эти квартиры долгожданные. И много пришлось пройти в поиске оптимального решения, которые привели к результату. 168 обманутых дольщиков, банкротство строительной организации, уголовные дела, подписание соглашения с Фондом по защите прав обманутых дольщиков, поиск решения, передача имущества, земельных прав, и наконец мы это сделали – реализовали проект", - сказал Азаров. Глава региона поблагодарил тольяттинцев за терпение, ожидание завершения строительства и за тяжелый путь, пройденный вместе. "Он непростой, было много переживаний и тревог. Много усилий потребовалось для того, чтобы сегодня вручить ключи. Я очень рад тому, что Самарская область в основном уже справилась с задачами обеспечения квартирами обманутых дольщиков", - отметил он. По поручению губернатора до конца текущего года планируется полностью решить вопрос по всем оставшимся проблемным объектам и обманутым дольщикам. Глава региона поблагодарил также руководство федерального Фонда по защите прав обманутых дольщиков, сотрудников областного Минстроя и строителей за слаженную работу. "Я очень надеюсь, что квартиры будут наполнены радостным детским смехом и в этом доме будут царить уют, забота, любовь", – сказал Азаров. За последние пять лет Самарская область сделала большой шаг в решении проблем обманутых дольщиков. С сентября 2017 года из 88 многоквартирных домов, где были нарушены права граждан, проблема уже решена на 80 объектах. Свыше 6300 человек восстановили свои права.

https://radiosputnik.ria.ru/20230703/rozhdaemost-1881990363.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230712/tolyatti-vuz-1883680232.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров, жилье