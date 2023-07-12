https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883860333.html
Все в огне и крови: во Франции сделали зловещее предупреждение о Зеленском
Все в огне и крови: во Франции сделали зловещее предупреждение о Зеленском - РИА Новости, 12.07.2023
Все в огне и крови: во Франции сделали зловещее предупреждение о Зеленском
Европа утонет в крови, если президент Украины Владимир Зеленский добьется вступления страны в НАТО и Евросоюз, написал в Twitter французский политик Николя... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T22:33
2023-07-12T22:33
2023-07-12T22:33
политика
франция
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нато
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Европа утонет в крови, если президент Украины Владимир Зеленский добьется вступления страны в НАТО и Евросоюз, написал в Twitter французский политик Николя Дюпон-Эньян."Зеленский осуждает "нерешительность" и "слабость" НАТО. <…> Этот человек — неуправляемый сумасшедший, он хочет только одного: увидеть всю Европу в огне и крови! Вступление Украины в НАТО, как и в ЕС, должно быть заблокировано Францией!" — поделился мнением он.Ранее украинский президент назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства республики в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в военный союз. На это заявление генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг парировал, что "в процессе присоединения вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное — выполнять условия.
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883827966.html
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политика, франция, европа, украина, владимир зеленский, николя дюпон-эньян, йенс столтенберг, нато, евросоюз
Политика, Франция, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Николя Дюпон-Эньян, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз
Все в огне и крови: во Франции сделали зловещее предупреждение о Зеленском
Французский политик Дюпон-Эньян: Европа будет в огне и крови из-за Зеленского