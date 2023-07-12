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Все в огне и крови: во Франции сделали зловещее предупреждение о Зеленском - РИА Новости, 12.07.2023
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22:33 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883860333.html
Все в огне и крови: во Франции сделали зловещее предупреждение о Зеленском
Все в огне и крови: во Франции сделали зловещее предупреждение о Зеленском - РИА Новости, 12.07.2023
Все в огне и крови: во Франции сделали зловещее предупреждение о Зеленском
Европа утонет в крови, если президент Украины Владимир Зеленский добьется вступления страны в НАТО и Евросоюз, написал в Twitter французский политик Николя... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T22:33
2023-07-12T22:33
политика
франция
европа
украина
владимир зеленский
николя дюпон-эньян
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Европа утонет в крови, если президент Украины Владимир Зеленский добьется вступления страны в НАТО и Евросоюз, написал в Twitter французский политик Николя Дюпон-Эньян."Зеленский осуждает "нерешительность" и "слабость" НАТО. &lt;…&gt; Этот человек — неуправляемый сумасшедший, он хочет только одного: увидеть всю Европу в огне и крови! Вступление Украины в НАТО, как и в ЕС, должно быть заблокировано Францией!" — поделился мнением он.Ранее украинский президент назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства республики в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в военный союз. На это заявление генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг парировал, что "в процессе присоединения вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное — выполнять условия.
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политика, франция, европа, украина, владимир зеленский, николя дюпон-эньян, йенс столтенберг, нато, евросоюз
Политика, Франция, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Николя Дюпон-Эньян, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз
Все в огне и крови: во Франции сделали зловещее предупреждение о Зеленском

Французский политик Дюпон-Эньян: Европа будет в огне и крови из-за Зеленского

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Европа утонет в крови, если президент Украины Владимир Зеленский добьется вступления страны в НАТО и Евросоюз, написал в Twitter французский политик Николя Дюпон-Эньян.
«
"Зеленский осуждает "нерешительность" и "слабость" НАТО. <…> Этот человек — неуправляемый сумасшедший, он хочет только одного: увидеть всю Европу в огне и крови! Вступление Украины в НАТО, как и в ЕС, должно быть заблокировано Францией!" — поделился мнением он.
Ранее украинский президент назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства республики в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в военный союз. На это заявление генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг парировал, что "в процессе присоединения вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное — выполнять условия.
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ПолитикаФранцияЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийНиколя Дюпон-ЭньянЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюз
 
 
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