https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883850326.html

Зеленского призвали "остыть" после его критики альянса, сообщили СМИ

Зеленского призвали "остыть" после его критики альянса, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.07.2023

Зеленского призвали "остыть" после его критики альянса, сообщили СМИ

Лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Владимиром Зеленским вечером во вторник в Вильнюсе призвали его "остыть" после его критики в адрес альянса,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T20:42

2023-07-12T20:42

2023-07-12T20:42

в мире

украина

владимир зеленский

андрей ермак

джейк салливан

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Владимиром Зеленским вечером во вторник в Вильнюсе призвали его "остыть" после его критики в адрес альянса, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Во вторник Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока. По информации агентства, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак даже позвонил советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, однако текст коммюнике НАТО был одобрен до прибытия на мероприятие украинцев. Когда Зеленский приехал на саммит, другие лидеры подвергли его критике и дали ему понять, что он зашел слишком далеко, сообщает Блумберг. "Вы должны остыть и взглянуть на весь пакет (обязательств Запада - ред.)", - таков, согласно агентству, был посыл лидеров стран НАТО за ужином. Отмечается, что американцы были раздражены заявлением Зеленского, британцы работали над разрядкой напряженности, а немцы пытались придумать альтернативы варианты разрешения ситуации.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, джейк салливан, нато, сша