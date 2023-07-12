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Зеленского призвали "остыть" после его критики альянса, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
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20:42 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883850326.html
Зеленского призвали "остыть" после его критики альянса, сообщили СМИ
Зеленского призвали "остыть" после его критики альянса, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленского призвали "остыть" после его критики альянса, сообщили СМИ
Лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Владимиром Зеленским вечером во вторник в Вильнюсе призвали его "остыть" после его критики в адрес альянса,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:42
2023-07-12T20:42
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Владимиром Зеленским вечером во вторник в Вильнюсе призвали его "остыть" после его критики в адрес альянса, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Во вторник Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока. По информации агентства, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак даже позвонил советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, однако текст коммюнике НАТО был одобрен до прибытия на мероприятие украинцев. Когда Зеленский приехал на саммит, другие лидеры подвергли его критике и дали ему понять, что он зашел слишком далеко, сообщает Блумберг. "Вы должны остыть и взглянуть на весь пакет (обязательств Запада - ред.)", - таков, согласно агентству, был посыл лидеров стран НАТО за ужином. Отмечается, что американцы были раздражены заявлением Зеленского, британцы работали над разрядкой напряженности, а немцы пытались придумать альтернативы варианты разрешения ситуации.
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, джейк салливан, нато, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Джейк Салливан, НАТО, США
Зеленского призвали "остыть" после его критики альянса, сообщили СМИ

Bloomberg: лидеры стран НАТО призвали Зеленского остыть после его критики альянса

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Владимиром Зеленским вечером во вторник в Вильнюсе призвали его "остыть" после его критики в адрес альянса, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Во вторник Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока.
По информации агентства, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак даже позвонил советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, однако текст коммюнике НАТО был одобрен до прибытия на мероприятие украинцев. Когда Зеленский приехал на саммит, другие лидеры подвергли его критике и дали ему понять, что он зашел слишком далеко, сообщает Блумберг.
«
"Вы должны остыть и взглянуть на весь пакет (обязательств Запада - ред.)", - таков, согласно агентству, был посыл лидеров стран НАТО за ужином.
Отмечается, что американцы были раздражены заявлением Зеленского, британцы работали над разрядкой напряженности, а немцы пытались придумать альтернативы варианты разрешения ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой на Лукишской площади в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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