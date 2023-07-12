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Зеленский заявил, что не обменяет территории Украины на членство в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
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20:21 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883847616.html
Зеленский заявил, что не обменяет территории Украины на членство в НАТО
Зеленский заявил, что не обменяет территории Украины на членство в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленский заявил, что не обменяет территории Украины на членство в НАТО
Владимир Зеленский заявил, что никогда не пойдет на обмен территорий Украины на членство в НАТО. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:21
2023-07-12T20:21
в мире
владимир зеленский
нато
украина
вильнюс
россия
йенс столтенберг
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что никогда не пойдет на обмен территорий Украины на членство в НАТО. "Я скажу, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории, мы не отдадим наши территории и никогда не будем менять на замороженный конфликт. Мою позицию четко знают наши партнеры", - ответил Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе на вопрос, возможен ли вариант, что Запад готовится к сценарию, когда членство в НАТО может использоваться как вопрос переговоров с РФ. Пресс-конференцию транслировал всеукраинский телемарафон. Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883844355.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230712/zelenskiy-1883841799.html
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в мире, владимир зеленский, нато, украина, вильнюс, россия, йенс столтенберг
В мире, Владимир Зеленский, НАТО, Украина, Вильнюс, Россия, Йенс Столтенберг
Зеленский заявил, что не обменяет территории Украины на членство в НАТО

Зеленский заявил, что никогда не пойдет на обмен территорий Украины на членство в НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что никогда не пойдет на обмен территорий Украины на членство в НАТО.
"Я скажу, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории, мы не отдадим наши территории и никогда не будем менять на замороженный конфликт. Мою позицию четко знают наши партнеры", - ответил Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе на вопрос, возможен ли вариант, что Запад готовится к сценарию, когда членство в НАТО может использоваться как вопрос переговоров с РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Зеленский пожаловался на Израиль из-за отказа передать системы ПВО
Вчера, 20:01
Пресс-конференцию транслировал всеукраинский телемарафон.
Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Владимир Зеленский. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Зеленский понял, что союзники не будут десятилетиями поддерживать Украину
Вчера, 19:44
 
В миреВладимир ЗеленскийНАТОУкраинаВильнюсРоссияЙенс Столтенберг
 
 
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