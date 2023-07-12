https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883793721.html
Зеленский потребовал конкретики по условиям вступления Украины в НАТО
Зеленский потребовал конкретики по условиям вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленский потребовал конкретики по условиям вступления Украины в НАТО
Владимир Зеленский, не получивший на саммите в НАТО в Вильнюсе приглашение для Украины для вступления в альянс, заявил в среду, что украинцы рассчитывают узнать РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:45
2023-07-12T16:45
2023-07-12T16:45
в мире
украина
вильнюс
киев
джейк салливан
йенс столтенберг
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский, не получивший на саммите в НАТО в Вильнюсе приглашение для Украины для вступления в альянс, заявил в среду, что украинцы рассчитывают узнать конкретные условия для этого. Ранее в среду советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе не предоставила точную формулу вступления Украины в НАТО, потому что украинский конфликт "динамичен". "Все мы нуждаемся в определенности, в частности, институциональной определенности. И очень хорошо, что Совет Украина-НАТО действительно может дать нам необходимую институциональную определенность. Для нас важно, что Совет Украина – НАТО будет инструментом интеграции, а не просто партнерства", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, на пути к НАТО уже есть пакет гарантий безопасности для Украины, и призвал присоединиться к нему. "Хочу обратить внимание на формулировку относительно "условий", к которым должны прийти, чтобы получить приглашение в НАТО. Абсолютное большинство наших людей рассчитывает на конкретику относительно этих условий. Мы воспринимаем их именно как условия безопасности", - добавил Зеленский. Ранее Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. На это заявление Зеленского генсек НАТО Йенс Столтенберг парировал, что "в процессе присоединения к НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное – выполнять условия. При этом генсек альянса указал, что для Украины сейчас самое важное – в принципе сохраниться как суверенное государство в Европе, потому что "если Украина не победит, вопрос о ее членстве вообще стоять не будет". На саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного.
https://ria.ru/20230712/nato-1883792705.html
https://ria.ru/20230712/nato-1883703372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вильнюс, киев, джейк салливан, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Вильнюс, Киев, Джейк Салливан, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский потребовал конкретики по условиям вступления Украины в НАТО
Зеленский: украинцам необходима конкретика по условиям вступления в НАТО
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Владимир Зеленский, не получивший на саммите в НАТО в Вильнюсе приглашение для Украины для вступления в альянс, заявил
в среду, что украинцы рассчитывают узнать конкретные условия для этого.
Ранее в среду советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан
заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе не предоставила точную формулу вступления Украины в НАТО, потому что украинский конфликт "динамичен".
"Все мы нуждаемся в определенности, в частности, институциональной определенности. И очень хорошо, что Совет Украина-НАТО действительно может дать нам необходимую институциональную определенность. Для нас важно, что Совет Украина – НАТО будет инструментом интеграции, а не просто партнерства", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, на пути к НАТО уже есть пакет гарантий безопасности для Украины, и призвал присоединиться к нему.
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"Хочу обратить внимание на формулировку относительно "условий", к которым должны прийти, чтобы получить приглашение в НАТО. Абсолютное большинство наших людей рассчитывает на конкретику относительно этих условий. Мы воспринимаем их именно как условия безопасности", - добавил Зеленский.
Ранее Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев
в альянс. На это заявление Зеленского генсек НАТО Йенс Столтенберг
парировал, что "в процессе присоединения к НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное – выполнять условия. При этом генсек альянса указал, что для Украины сейчас самое важное – в принципе сохраниться как суверенное государство в Европе
, потому что "если Украина не победит, вопрос о ее членстве вообще стоять не будет".
На саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного.
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