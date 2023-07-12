https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883707914.html

Зеленский рассказал об австралийском пакете помощи

Зеленский рассказал об австралийском пакете помощи - РИА Новости, 12.07.2023

Зеленский рассказал об австралийском пакете помощи

Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что в новый пакет помощи Австралии для Украины вошли 30 бронетранспортеров Bushmaster. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:51

2023-07-12T12:51

2023-07-12T12:51

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австралия

энтони альбанезе

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что в новый пакет помощи Австралии для Украины вошли 30 бронетранспортеров Bushmaster. В среду Зеленский встретился на полях саммита НАТО в Вильнюсе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. "Переговоры с господином премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Спасибо! Новый мощный оборонительный пакет, включая 30 Bushmaster", - написал Зеленский. До этого Киев уже получил у Канберры около 90 таких БТР, а в конце июня Альбанезе заявил, что Австралия не будет поставлять Украине бронированные машины Hawkei и бронетранспортеры Bushmaster, потому что они "не подходят" для ВСУ и не помогут украинским военным. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230711/pomosch-1883501086.html

https://ria.ru/20230710/ukraina-1883362135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, австралия, энтони альбанезе, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров