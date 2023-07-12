https://ria.ru/20230712/zakonoproekty-1883791442.html

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о старателях

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о старателях - РИА Новости, 12.07.2023

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о старателях

Госдума приняла в первом чтении законопроекты правительства о легализации добычи золота физическими лицами. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:37

2023-07-12T16:37

2023-07-12T16:37

экономика

россия

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроекты правительства о легализации добычи золота физическими лицами. Основной документ - "О старательской деятельности" - направлен на повышение значимости непромышленных месторождений для золотодобывающей отрасли, а также снижение нелегальной добычи и незаконного оборота драгметаллов. Он разработан по поручению президента России Владимира Путина, чтобы дать возможность индивидуальным предпринимателя (ИП) заниматься добычей рассыпного золота, как правило, на месторождениях, которые не представляют интереса для крупных игроков. При этом старатели получат доступ к цифровым сервисам и системам, что позволит им получать разрешение на осуществление старательской деятельности в электронной форме. Законопроект дает возможность физлицам, которые зарегистрировались как ИП, получать в безвозмездное пользование старательские участки площадью не более 10 гектаров на три года с возможностью продления на аналогичный срок по соглашению сторон. Предполагается, что первоначально такую возможность получат лишь жители дальневосточных и арктических регионов, а через три года после вступления закона в силу - и жители других регионов. Однако ИП сможет работать лишь на одном участке, снимать слой земли до пяти метров и привлекать не более 10 наемных работников. Максимальный объем добытого на таком участке золота за весь срок деятельности такого старателя не может превышать 30 килограмм. При этом старателям запрещается использовать взрывчатые, загрязняющие и экологически опасные вещества, химические способы добычи золота, применять оборудования мощностью более 5 киловатт (за исключением транспортных средств с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн). Кроме того, старатель будет обязан вести отчетность о своей деятельности на нем с фото- и видеофиксацией и подавать декларации о старательской деятельности и восстановлении участка.Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении налоговых льгот для старателей при добыче золота.Документ освобождает от НДФЛ физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые за год добыли менее килограмма золота при осуществлении старательской деятельности.А при приобретении у старателя драгоценных металлов предполагается, что исчислять и уплачивать НДС в бюджет будет покупатель, который в данном случае признается налоговым агентом. Это позволит уменьшить затраты старателей на ведение документов для расчетов по НДС, а также будет способствовать эффективности администрирования таких операций, пояснял ранее Минфин России.Законопроект входит в пакет правительственных инициатив, касающихся старательской деятельности. Основной документ - "О старательской деятельности" - направлен на повышение значимости непромышленных месторождений для золотодобывающей отрасли, а также снижение нелегальной добычи и незаконного оборота драгметаллов.Он разработан по поручению президента России Владимира Путина, чтобы дать возможность индивидуальным предпринимателя заниматься добычей россыпного золота, как правило, на месторождениях, которые не представляют интереса для крупных игроков. Другой законопроект-спутник приводит действующее законодательство в соответствие с основным.

https://ria.ru/20230225/litiy-1853523587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, госдума рф